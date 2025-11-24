Борислав Михайлов е получил инсулт, в болница е

Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след получен инсулт.

Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ.

Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

В последните години Борислав Михайлов стои доста настрани от буйния футболен живот у нас, след като години наред беше начело на родната централа.

Съвсем наскоро той имаше голям повод за радост в личен план – на 13 ноември съпругата му Мария Петрова навърши 50 години.

Очаквайте подробности!