В топ 10: Никола Цолов е седми в първата си квалификация във Формула 2

Никола Цолов направи страхотна първа квалификация във Формула 2, оставяйки зад себе си пилоти с много по-голям опит в шампионата и претенденти за титлата в първенството този сезон. Той се класира седми, а съекипникът му Арвид Линдблад остана в дъното на класирането – 17-ти.

Българинът се движеше във втората половина на класирането на почти цялата сесия преди да изригне в самия ѝ край и да влезе в топ 10.

Минута и половина преди да приключи квалификацията Никола записа четвърто време. След това бе изместен назад, но представянето му бе страхотно като се има предвид, че това е дебютният му уикенд във Формула 2.

В крайна сметка Цолов се нареди седми. Оливър Гьоте спечели полпозишъна с време от 1:36.115 и аванс от 0.040 спрямо лидера в шампионата Леонардо Форнароли, който остана втори преди да спре на пистата след края на квалификацията с повреда.

Класирането на българина означава, че той ще стартира утрешния спринт, в който първите десетима от квалификацията ще потеглят в обратен ред. Тази надпревара на пистата „Лусайл“, коьто ще бъде с продължителност от 23 обиколки, е предвиденя за утре в 18:20 часа българско време. Подобно на квалификацията, тя също ще се проведе на изкуствено осветление, а за Цолов това ще бъде първо състезание в нощни условия. | БГНЕС