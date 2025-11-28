Роботът Робърт пристигна с костюм за участие в „България сутрин“

Костюмиран робот с български корени се появи в студиото на сутрешния блок „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR! Всъщност гостува „неговия татко Джепето“ - Методи Димитров, специалист с дългогодишен опит в роботиката, който представи своята визия за бъдещето на съвместния живот между хора и хуманоидни роботи.

„Един хуманоиден робот е направен по подобие на човек, така че това, което хората могат да правят, би трябвало и роботите да могат да го направят“, коментира Димитров пред Bulgaria ON AIR. Той посочи, че негов екип вече е реализирал проекти, в които роботът е действащ „полицай“, брокер на недвижими имоти и дори коментатор в новинарски емисии.

Според него ролята на роботите не е да заменят хората, а да ги подпомагат. „Роботите могат да извършват определени дейности по-бързо и по-точно, но целта е да повишим ефективността, а не да лишаваме от работа“, подчерта експертът.

По време на разговора в студиото се включи и Робърт – хуманоидният робот, висок около 1,70 м, способен да говори, да изразява емоции и да изпълнява команди. Димитров отбеляза, че това е първият хуманоиден робот в пълен размер не само в България, но и в Европа.

„Облекли сме го в костюм, за да бъде представителен. Искаме да разбием стигмата, че роботите са само чистачи или работници, които не трябва да слушаме“, допълни той.

Робърт вече има и международен опит – бил е използван в голяма компания за недвижими имоти в Дубай, където още в първия ден е впечатлил екипа и е получил покана да се върне отново.

Повече можете да видите тук