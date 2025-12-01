IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Реал Мадрид с нова издънка, сдаде първото място на Барселона

"Белият балет" с трето поредно равенство

01.12.2025 | 08:56 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Реал Мадрид направи трето поредно равенство в испанската Ла Лига и сдаде първото място на големия си съперник Барселона. 

В среща от 14-тия кръг Реал завърши 1:1 като гост на Жирона и остава втори в класирането на точка след водача Барселона. 

"Кралете" имаха пет точки аванс на върха, но след три поредни ремита пропиляха преднината си пред тима на Барселона, който е в серия от четири поредни победи в шампионата. 

Азедин Унахи откри резултата за Жирона в 45-ата минута, а в 67-ата Килиан Мбапе изравни от дузпа.  

Жирона е в зоната на изпадащите на 18-о място с 12 точки. Като резервен вратар на тима в групата беше записан 19-годишният българин Александър Андреев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

реал мадрид жирона
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem