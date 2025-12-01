Реал Мадрид с нова издънка, сдаде първото място на Барселона

Реал Мадрид направи трето поредно равенство в испанската Ла Лига и сдаде първото място на големия си съперник Барселона.

В среща от 14-тия кръг Реал завърши 1:1 като гост на Жирона и остава втори в класирането на точка след водача Барселона.

"Кралете" имаха пет точки аванс на върха, но след три поредни ремита пропиляха преднината си пред тима на Барселона, който е в серия от четири поредни победи в шампионата.

Азедин Унахи откри резултата за Жирона в 45-ата минута, а в 67-ата Килиан Мбапе изравни от дузпа.

Жирона е в зоната на изпадащите на 18-о място с 12 точки. Като резервен вратар на тима в групата беше записан 19-годишният българин Александър Андреев.