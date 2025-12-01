ЦСКА подкрепя Любослав Пенев в трудния момент: Ще спечелиш и този мач, Любо!

ЦСКА изразява цялата си подкрепа към Любослав Пенев в този труден момент, заявиха от клуба.

"Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка, както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията.

Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!", се казва в изявлението на ЦСКА.

Свързани статии Любо Пенев е приет по спешност в германска клиника, бори се с онкологично заболяване

Легендарният нападател се намира от няколко дни в германска клиника и се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване.