IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Гьозтепе на Станимир Стоилов победи с обрат и влезе в Топ 4

Момчетата на Мъри надделяха над Анталияспор като гости

01.12.2025 | 08:08 ч. 0
Снимка ФК Гьозтепе

Снимка ФК Гьозтепе

Воденият от българския наставник Станимир Стоилов тим на Гьозтепе направи пълен обрат от 0:1 на 2:1 като гост на Анталияспор в двубой от 14-и кръг на турската Суперлига. 

Мачът се игра на стадион "Еърлайнс парк" в Анталия. 

Ветеранът Вейсел Саръ откри резултата в полза на домакините. Това се случи в 40-ата минута. Гостите направиха своя удар в началото на втората част когато първо Таха Алтъкардеш (48') изравни след пас на Бекироглу, а 4 минути по-късно Жоан Карлош направи обрата пълен. 

С успеха Гьозтепе събра 26 точки и се върна на 4-о място във временното класиране, изоставайки само от лидера Галатасарай (32 точки), Фенербахче (31 точки) и Трабзонспор (31 точки).

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

гьозтепе мъри стоилов четвърти Турция
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem