Гьозтепе на Станимир Стоилов победи с обрат и влезе в Топ 4

Воденият от българския наставник Станимир Стоилов тим на Гьозтепе направи пълен обрат от 0:1 на 2:1 като гост на Анталияспор в двубой от 14-и кръг на турската Суперлига.

Мачът се игра на стадион "Еърлайнс парк" в Анталия.

Ветеранът Вейсел Саръ откри резултата в полза на домакините. Това се случи в 40-ата минута. Гостите направиха своя удар в началото на втората част когато първо Таха Алтъкардеш (48') изравни след пас на Бекироглу, а 4 минути по-късно Жоан Карлош направи обрата пълен.

С успеха Гьозтепе събра 26 точки и се върна на 4-о място във временното класиране, изоставайки само от лидера Галатасарай (32 точки), Фенербахче (31 точки) и Трабзонспор (31 точки).