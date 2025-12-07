IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
SENSHI 29 пощаза 12 зрелищни битки и много адреналин

Станахме свидетели на четири български победи

07.12.2025 | 21:25 ч. 1
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

SENSHI 29 не изневери на традициите - 12 зрелищни битки и много адреналин предложи последната за годината бойна гала.

Станахме свидетели на четири български победи.

Жулиен Риков записа впечатляващ успех над опитния румънец Мариус Чимпоеру. Победата бе втора за младока при второ му участие на бойната гала.

Атанас Божилов отново демонстрира голямата си класа и зарадва родната публика с още една победа. Той надделя над холандеца Роки Гранджеан с единодушно съдийско решение.

Най-категоричната победа беше за Али Юзеир, който отказа съперника си Карим Мабрук от Австрия още в първия рунд. Българинът повали опонента си три пъти в рамките на по-малко от три минути.

Галавечерта завърши с български триумф, след като Едуард Алексанян прегази Мариус Мунтеану.

Единствената загуба претърпя Драгомир Петров срещу Айсам Чадид.

Феновете с нетърпение очакват следващата 30-а юбилейна галавер.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

SENSHI
