Гнусно: Фен запали снимка на Асен Митков, Левски защити халфа

Видео, на което се вижда как е запалена снимка с Асен Митков, разбуни левскарската общност. Потребител с името "stoychev_hristo" пусна абсурдното клипче и се хвали как "прави магии". На клипа се чуват цинични изказвания и такива от типа "Повече няма да играеш за Левски".

Недоволството срещу халфа е заради грешката му при първия гол при загубата от Славия.

"Този клип не е за футбол. Не е за клуб. Той е за това колко лесно някои хора прекрачват границата на човешкото поведение! Гнусен акт, който не заслужава оправдание! Нито мълчание! Такъв акт говори много! И нищо добро!", написа бившият футболист на "сините" Андриян Краев.

С позиция излезе и клуба, който застана зад играча.

"В дните след двубоя ни със Славия един от младите ни футболисти, юноша на клуба и част от първия отбор при Хулио Веласкес, стана обект на крайно недопустими лични нападки и заплахи в социалните мрежи и в публичното пространство. Вчера до нас достигнаха и сигнали за агресивно поведение спрямо него.

Бихме искали да заявим ясно, че критиката към играта и към спортните резултати е част от футбола и ние я приемаме. Личните обиди, заплахите и атаките към достойнството на наши футболисти – още повече към момче, израснало в школата на клуба – са абсолютно неприемливи и в разрез с ценностите, които Левски отстоява.

Клубът застава твърдо зад Асен Митков и ще използва всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.

Призоваваме нашите привърженици за обединение в подкрепа най-вече на младите ни футболисти, особено в трудни за тях моменти. Те носят синия екип днес – ще го носят и утре".