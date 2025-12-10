Кобрата: Чувствам се най-добрия, чувствам се страхотно

"За мен и баща ми беше мечта да бъда световен шампион и заради това започнах с бокса. Баща ми беше влюбен в бокса. Заради това и аз го заобичах. Пътят беше дълъг, имам над 300 аматьорски двубоя и още много професионални. Благодаря на Бог, че имам тази възможност да се бия за тази титла".

Това заяви Кубрат Пулев по време на официалната пресконференция преди предстоящия сблъсък между него и Мурат Гасиев на 12 декември. По всяка вероятност победителят от спора в Дубай ще се изправи срещу Моузес Итаума, след като на първоначален етап българинът отказа да го направи.

Българинът заговори за дългия изминат път и сподели, че още се чувства енергичен и мотивиран да върне световната титла в България,. Пулев се изказа с уважение за съперника си и смята, че няма да е лесен мач.

“Ще се радвам, ако победя и занеса титлата в България. Какво ме мотивира ли? Чувствам се най-добрия, чувствам се страхотно. Имам много енергия. Чувствам се страхотно, когато отида на тренировка. Заради това съм световен шампион и искам да защитя титлата”, посочи българинът.

"Мурат също е страхотен шампион. Той има много опит. Ще покажа, че съм по-добрия в петък. Няма да е лесен двубой, защото е добър боец. Когато е лесно, не е толкова хубаво", призна Пулев, цитиран от БГНЕС.