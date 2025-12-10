Сабаленка категорична: Не иска трансджендър жени да участват в турнирите на WTA

Световната номер 1 в тениса Арина Сабаленка заяви, че е "несправедливо", че ръководните органи в професионалния женски тенис допускат, че жени трънсджендър могат за участват в турнирите на WTA, въпреки че до момента те отсъстват от елита на спорта, предаде АФП.

Състезателката от Беларус бе гост в емисията на британеца Пиърс Морган във вторник и на въпрос дали споделя мнението на легендата Мартина Навратилова, която се противопоставя на участието на трансджендъри в женския тенис, тя отговори: "Това е деликатен въпрос. Нямам нищо против тях, но въпреки това имам чувството, че те имат огромно превъзходство в сравнение с жените."

"Мисля, че е несправедливо за една жена да срещне състезатели, които биологически са мъже", продължи тя.

"Една жена работя цял живот, за да надхвърли границите си и изведнъж трябва да срещне мъж, който биологически е много по-силен. Не съм съгласна с това в спорта", заключи Сабаленка, която трябва да срещне в края на декември в Дубай с австралиеца Ник Кирьос в демонстративен мач, наречен "Битката на половете".

Участието на жени трансджендър в турнирите на УТА е разрешено при определени условия. Състезателите, които искат да участват в турнири, трябва да докажат, че концентрацията на тестостерон в кръвта им е била по-писка от 2,5 наномола за литър през последните две години. Те трябва и да представят пред УТА декларация, че идентичност са жени, а не бинарни.

В момента нито една жена трансджендър няма водеща роля в женския тенис.