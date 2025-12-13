Световни ски легенди премериха сили на откриването на сезона в Банско

В петзвездно забавление за почитатели на зимните спортове от всички възрасти се превърна участието на Джорджо Рока в откриването на ски сезона в Банско. Италианецът с пет поредни победи на слалом в Световната купа премери сили с колегата си и приятел Марк Жирардели в играта „Влез в отбора на шампиона“, като тази година зрелищното спускането стартира под връх Тодорка.

„Имах възможност да карам на едни невероятни, добре обработени писти от натоварен сняг. За мен бе изключително удоволствие и привилегия да прекарам деня с моя идол Марк Жирардели, който ми разказа много за България.“, сподели Рока на среща с медиите. „Радвам се, че Джорджо Рока дойде в Банско за пръв път, за да види това райско кътче. Спускането ни се случи при страхотни условия и бе голямо приключение за мен.“, добави почетния гражданин на Банско Марк Жирардели.

Много сняг и награди зарадваха ски ентусиастите. Близо 200 от тях се включиха в традиционната игра „Ловци на съкровища“. В продължение на 60 минути те изчакваха търпеливо своя ред, за да се впуснат в голямото издирване на 106 награди, скрити в ковчежета под снега. Големият приз - електрически велосипед Econic One City Bandit, бе спечелена от 23-годишнатa Пролет Борисова от Бургас.

"Тази награда ще ми е стимул да спортувам нещо различно от ски. Когато една награда комбинира преживяване и здраве, тя е безценна!", сподели с студентката в Национална художествена академия пред водещия на събитието Део.

Сребърни и юбилейни монети от Fibank, сезонна карта за ски съоръженията в Банско от „Юлен”, СПА почивки, уикенди за двама и ваучери за пазаруване от бутиковата верига за спортна екипировка Maxsport оправдаха усилията на участниците, които не се предадоха пред ниските температури в името на победата.

След наситения с емоции ден под връх Тодорка празненствата за старта на ски сезона се пренесоха на площада в Банско с фолклорна програма и кулинарни демонстрации на местни специалитети.