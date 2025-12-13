IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Световни ски легенди премериха сили на откриването на сезона в Банско

Eлектрически велосипед, бутикови спортни екипировки и спа почивки зарадваха участниците в играта "Ловци на съкровища"

13.12.2025 | 19:16 ч. Обновена: 13.12.2025 | 21:16 ч.
В петзвездно забавление за почитатели на зимните спортове от всички възрасти се превърна участието на Джорджо Рока в откриването на ски сезона в Банско. Италианецът с пет поредни победи на слалом в Световната купа премери сили с колегата си и приятел Марк Жирардели в играта „Влез в отбора на шампиона“, като тази година зрелищното спускането стартира под връх Тодорка.

Банско

„Имах възможност да карам на едни невероятни, добре обработени писти от натоварен сняг. За мен бе изключително удоволствие и привилегия да прекарам деня с моя идол Марк Жирардели, който ми разказа много за България.“, сподели Рока на среща с медиите. „Радвам се, че Джорджо Рока дойде в Банско за пръв път, за да види това райско кътче. Спускането ни се случи при страхотни условия и бе голямо приключение за мен.“, добави почетния гражданин на Банско Марк Жирардели.

Много сняг и награди зарадваха ски ентусиастите. Близо 200 от тях се включиха в традиционната игра „Ловци на съкровища“. В продължение на 60 минути те изчакваха търпеливо своя ред, за да се впуснат в голямото издирване на 106 награди, скрити в ковчежета под снега. Големият приз - електрически велосипед Econic One City Bandit, бе спечелена от 23-годишнатa Пролет Борисова от Бургас.

Банско

"Тази награда ще ми е стимул да спортувам нещо различно от ски. Когато една награда комбинира преживяване и здраве, тя е безценна!", сподели с студентката в Национална художествена академия пред водещия на събитието Део.

Сребърни и юбилейни монети от Fibank, сезонна карта за ски съоръженията в Банско от „Юлен”, СПА почивки, уикенди за двама и ваучери за пазаруване от бутиковата верига за спортна екипировка Maxsport оправдаха усилията на участниците, които не се предадоха пред ниските температури в името на победата.

След наситения с емоции ден под връх Тодорка празненствата за старта на ски сезона се пренесоха на площада в Банско с фолклорна програма и кулинарни демонстрации на местни специалитети. 

