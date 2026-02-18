Атракция: Опитомен вълк финишира в олимпийското състезание в отборното ски бягане ВИДЕО

🐺 Increíble. ¡Un perro lobo suelto en #MilanoCortina2026! 😵⛷️ Impresionantes imágenes del precioso animal asaltando la recta de meta del esquí de fondo pic.twitter.com/6UDasqhrJD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 18, 2026

Опитомен вълк стана атракцията на женското състезание в отборния спринт в ски бягането на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, след като пресече финалната линия на състезанието в ски центъра Тесеро.

Животното, което е смесица между вълк и куче, се оказа много дружелюбно и не създаде никакви грижи на състезателките, които изгледаха с почуда появата му. То тръгна след две от тях на финалната права и след като "завърши", отиде да ги подуши.

Името на вълка е Назгул и се оказа собственост на бившата италианска скибегачка Алис Вераско, която живее само на половин километър от състезателното трасе. Назгул е избягал от дома си, докато неговата собственичка е била в Антерселва за състезанията по биатлон. Появата му по телевизията обаче е накарала Вераско да се обади на организаторите и да съобщи, че това е нейният домашен любимец.