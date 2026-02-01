Световният номер едно в тенис турнира, испанският тенисист Карлос Алкарас, спечели Откритото първенство на Австралия през 2026 г. На финала той победи 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович от Сърбия. Мачът завърши с резултат 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Алкарас удари Джокович в Австралия
Ноле губи тука за първи път финал след 10 победи
01.02.2026 | 13:58 ч. 10
Снимка БГНЕС
Напиши коментар Към коментарите
Новини
-
Около 3700 наши студенти заминават това лято на бригада в САЩ
-
НАСА започва генералната репетиция за полета до Луната
-
Алкарас удари Джокович в Австралия
-
Внукът на Симеон взе кунг-фу сертификат от Шаолин
-
Президентът започва консултации с парламентарните групи във вторник
-
Альоша и централата на БСП в Пловдив залети с червена боя
-
Зеленски: Русия опитва да прекъсне връзките между украинските градове
-
Има подозрения кой е поръчал убийството на Мартин Божанов-Нотариуса
-
Тялото на украински топ банкер хвърлено от четвъртия етаж в Милано
-
Руският средиземноморски флот се завръща у дома, Великобритания наблюдава
-
3 зодии привличат финансов успех през февруари 2026 г.
-
Файловете "Епстийн": 13-годишна била принудена да прави орален секс с Тръмп, ухапала го СНИМКИ
-
Радев обяви: Влизам в парламентарната политика, ще направя партия след изборите
-
Скандалът в Гърция се разраства: Турски имотни схеми се въртят през България
-
Радев обяви: Влизам в парламентарната политика, ще направя партия след изборите
-
Еврото от днес е единствената официална валута
-
Волгин: За разлика от Радев, "Възраждане" държи на националния суверенитет
-
Сбогуваме се с лева, днес за последно може да плащаме с него
-
Посланик Илашчук: Тръмп може да убеди Путин да спре бомбардировките завинаги
-
Пак сме на дъното по минимална заплата - €620 у нас, €795 в Румъния
-
Борисов: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата