Алкарас удари Джокович в Австралия

Ноле губи тука за първи път финал след 10 победи

01.02.2026 | 13:58 ч. Обновена: 01.02.2026 | 14:01 ч. 10
Снимка БГНЕС

Световният номер едно в тенис турнира, испанският тенисист Карлос Алкарас, спечели Откритото първенство на Австралия през 2026 г. На финала той победи 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович от Сърбия. Мачът завърши с резултат 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Teenproblem