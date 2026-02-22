"Не може да ми причините това, аз съм син на кралицата", крещял Андрю докато го арестуват

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е избухнал докато са го арестували и се е разкрещял на полицията;

"Аз съм вторият син на кралицата, не можете да ми причинявате това“, казал разяреният бивш принц след като е бил изгонен от Кралската ложа заради приятелството си с Джефри Епстийн.

Бившият херцог на Йорк е напуснал 30-стайното имение Уиндзор, където е плащал символичен наем в продължение на над 20 години.

Според съобщенията обаче Андрю не е искал да напусне имота и да се премести във фермата Ууд в имението Сандрингам в Норфолк, където живее в момента.

Дни по-рано той беше сниман как весело поздравява местните, докато язди коня си, а източници твърдят, че снимките вероятно са "последната капка“ за кралските придворни, които искат да го изгонят от Кралската ложа.

Разкритията за нежеланието му да се премести идват, след като висш депутат призова Андрю да бъде разследван за държавна измяна по обвинения, че е предал поверителна информация на Епстийн.

Бившият министър на сигурността Том Тугендхат настоява за създаване на специална комисия, която да има правомощията да призовава свидетели и да изисква документи.

Последният човек, осъден за държавна измяна във Великобритания, беше Джасвант Сингх Чаил, който нахлу в замъка Уиндзор с арбалет на Коледа 2021 г. в заговор за убийството на покойната кралица.

"Той отказа да си тръгне или да поеме каквато и да е отговорност. Когато му беше казано да се махне, той беше толкова арогантен и заблуден, че многократно крещеше: "Но аз съм вторият син на кралицата, не можете да ми причинявате това. Изключително е, че е избрал да използва името на кралицата в своя защита. Никой не е съвсем сигурен дали реалността на тежкото му положение е достигнала до него още", разказва вътрешен човек пред британските медии.

Андрю винаги е бил признаван за любимия син на покойната кралица Елизабет.

Друг източник добави, че засраменият бивш член на кралското семейство е дал ясно да се разбере, че "не иска да напуска“ имота, който е споделял с бившата си съпруга Сара Фъргюсън.

След ареста на Андрю в четвъртък правителството в момента обмисля планове за отстраняването му от линията на наследяване, въпреки че няма никакви теоритични шансове той да седне на престола.

Въпреки че беше лишен от титлата си миналата година, бившият херцог на Йорк все още е осми по ред за наследяване на трона и ще е необходим парламентарен акт, за да се предотврати Андрю да стане крал.

Разбира се, че правителството на Киър Стармър ще обмисли въвеждането на подобно законодателство, след като полицията приключи разследването си на опозорения брат на краля. Всякакви промени в линията на наследяване ще изискват съгласието на други страни, които споделят британския монарх, включително Австралия, Канада и Ямайка.

Този уикенд кралското семейство ще се опита да изпълнява задълженията си както обикновено, като принцът и принцесата на Уелс се появиха и публично.

В събота Кейт носеше шал на английския ръгби, за да гледа как отборът се изправя срещу Ирландия в турнира на шестте нации за мъже на Гинес на стадион "Алианц“ в Туикънам. Тя беше снимана да разговаря с контузения английски играч Фин Бакстър и президента на RFU Дебора Грифин на местата преди мача, в първата си публична изява след ареста на Андрю.

Андрю прекара 11 часа в полицейския арест в четвъртък, на 66-ия си рожден ден, преди да бъде освободен под разследване след твърдения, че е споделил чувствителна информация с Епстийн по време на мандата си като търговски пратеник на Обединеното кралство.

Детективите продължиха да претърсват бившия дом на Андрю, в Кралската ложа, в Уиндзор, Бъркшир, в петък.

Той отрече всякакви нарушения относно връзките си с осъдения сексуален престъпник, но не е отговорил директно на последните обвинения.

След ареста на по-малкия си брат, кралят заяви в изявление, че "законът трябва да се спазва от и за всички“ и полицията има "нашата пълна и всеотдайна подкрепа и сътрудничество“.

Чарлз присъства на първото ревю на Седмицата на модата в Лондон в четвъртък, часове след ареста на Андрю, и не отговори, когато беше попитан за реакцията си на новината.

По време на посещение на концерт в Уестминстър същия следобед, кралицата също не отговори на въпрос относно ареста на зет си.