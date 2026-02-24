Украинецът, който беше изгонен от МОК заради каската си: Имам неразчистени сметки

Това е образът, който завинаги ще определи Зимните олимпийски игри през 2026 г.: украинският състезател по скелетон, стоически и непоклатим, държещ каска с лицата на 24 спортисти, убити от Русия. Зад него, заледената писта служи като напомняне за мечтите, които той е пожертвал за по-висша цел.

Това беше изключителен акт на смелост и неподчинение, който носеше треперенето от протеста за граждански права на Томи Смит и Джон Карлос през 1968 г. Но в първото си задълбочено интервю, откакто беше дисквалифициран от игрите в Милано Кортина, Владислав Гераскевич ясно заявява едно нещо: има недовършена работа с Олимпийските игри.

Той не възнамерява само да се състезава, когато Игрите се завърнат във Френските Алпи през 2030 г. Той също така планира да спечели златен медал, носейки същата "каска на паметта", която му донесе забрана този месец.

"Дълбоко обичам спорта скелетон", казва той пред The Guardian. "И искам да се върна и да се състезавам на Олимпийските игри. Първо, трябва да обжалваме в друг съд, който не е под контрола на Международния олимпийски комитет. Нашата цел е да спечелим това дело. След това искам да се явя на олимпийски състезания със същата каска. И, разбира се, да спечеля златен медал."

Гераскевич сега се завръща в Киев след бурни две седмици, през които той попадна в световните заглавия, беше награден с орден на свободата от президента на Украйна Володимир Зеленски и получи подарък от 200 000 долара от Ринат Ахметов, президентът на Шахтьор Донецк – еквивалент на сумата, давана на украинските златни медалисти на Олимпийски игри.

Мнозина също похвалиха неговия героизъм, но Гераскевич бързо отхвърля идеята, че заслужава специални похвали.

"Не съм герой. Не вярвам, че съм направил нещо героично. Разбира се, много съм благодарен за цялата подкрепа. Но вярвам, че хората на каската са героите. Там има деца, които не са успели да имат нормален живот. Но заради тях целият свят говори за Украйна, не за мен."

Сумата от 200 000 долара, подчертава той, ще бъде вложена в благотворителна фондация в помощ на украинците.

Владислав Гераскевич е категоричен, че не търси слава, въпреки че се превърна в известна кауза за една нощ.

"Беше странно преживяване. Но бях в такова торнадо, че нямах време да обърна внимание. Усетих го наистина едва когато карахме от Милано до Мюнхен. Бяхме на бензиностанция и хората започнаха да ме разпознават."

Сега, след като имаше време да си поеме дъх, Гераскевич също иска да изясни нещата. По-специално, относно идеята, че е бил подпомогнат от глобална PR фирма – слух, който се разпространи в олимпийските среди. Реалността, казва той, е била много различна и именно непримиримостта на МОК е превърнала акта на възпоменание в глобална новина.

"Аз не съм световна суперзвезда. Не съм в PR свят. И когато всичко това започна, не можеше да се предвиди, че МОК ще ме дисквалифицира без реална причина от Олимпийските игри."

Както обяснява Гераскевич, той е решил да почете 24 украинци, загинали във войната, само три или четири седмици преди Игрите.

"Много от тях познавах лично. Така че беше важно да ги взема със себе си, защото в даден момент от живота им целта им е била да бъдат и на Олимпийските игри."

Той е отдал подобна почит по време на скелетоновия сезон 2024-25. След като украинският активист Павло Петриченко загива на фронтовата линия, Гераскевич го почита, като поставя един от цитатите му - "всички красиви хора остават оптимисти" - на шейната си.

Гераскевич също така казва, че току-що е подписал договор с Visa, един от основните спонсори на МОК, и вярва, че би се сблъскал с "безумни съдебни дела", ако умишлено е причинил проблеми.

"Ако МОК иска да обвини някого за този скандал, трябва да обвинява себе си. Ако съм имал PR кампания, МОК беше моята PR компания."

Гераскевич също се възмущава, когато му напомнят, че МОК частично е оправдал дисквалификацията му, като е казал, че е имало 130 военни конфликта по време на Олимпийските игри по време на самото състезание и не може да позволи те да бъдат показани на игрището.

"Каската ми не показваше никакво насилие, само рисунки на спортисти", казва той. "Нямаше украинско знаме. Нямаше украински символи. Разбира се, имаме много конфликти по света и много трудни ситуации. Но в същото време конфликтът може да се измерва с жертви и разрушения. А понякога в Украйна имаме повече жертви за един ден, отколкото в други конфликти като цяло."

С това Гераскевич напомня за драматичната си последна среща с президента на МОК, Кърсти Ковънтри, в Кортина само минути преди да бъде дисквалифициран от Игрите. Тя напусна срещата през сълзи. Гераскевич си тръгна с разбити надежди за олимпийски медал.

И така, какво се случи, когато се срещнаха лице в лице?

"Разговаряхме доста уважително и двамата", споделя той. "Но когато се подготвихме за моето съдебно дело в спортния арбитражен съд, разбрахме, че решението за моята дисквалификация е взето предната вечер."

На тази среща Гераскевич изрази разочарованието си, че друг спортист на Игрите се е състезавал, носейки руско знаме от Игрите в Сочи - едно от няколкото от различни олимпийски игри, видими около врата му - докато знамената на много руски фенове по трибуните не са били конфискувани.

"Изглежда, че МОК играе заедно с Русия и аз ѝ казах, че според мен това не е правилно", казва Гераскевич. "Те имат действия без последствия. Тогава защо имате някакво специално отношение към мен?"

МОК му беше позволил да тренира с "каската на паметта" и му беше позволил да носи черна лента на ръкава по време на състезаниет. И така, какво би го убедило да се състезава?

"Помолих Ковънтри да ми позволи да използвам тази каска", казва Хераскевич. "И след това, ако е необходимо, можете да промените правилата впоследствие. Защото не съм нарушил никакви правила."

Имаше и друго искане, което той отправи, което според него би представило МОК в добра светлина.

"Ако не искате да изглеждате като организация, която играе заедно с Русия, моля, окажете някаква подкрепа", казва той пред Ковънтри. "В Украйна имаме доста лоша ситуация с електричеството. Така че дайте някои електрически генератори и тогава мисля, че това е печеливша ситуация, защото показвате солидарност с хората. Не го давайте на правителството - а на хората, спортистите или спортните съоръжения. Това е в съответствие с олимпийските ценности, защото е за мир и за приятелство. Би осигурило подкрепа в трудна ситуация. И ще имате по-добър имидж като организация. Но след това бях дисквалифициран."

Преди няколко седмици, когато The Guardian интервюират Гераскевич за предварителен преглед на Игрите, той каза, че украинците са били предупредени от МОК да не протестират в Милано Кортина. Той не искаше да дава повече подробности. Сега обаче е готов да сподели повече подробности.

"Казаха ми, че ако имаме някакъв протест или нещо подобно, целият украински отбор може да бъде дисквалифициран. Не ми беше казано директно. Но друга организация е между нас."

Последното ни интервю е проведено в навечерието на четиригодишнината от руската инвазия в Украйна и Гераскевич все още живо си спомня как е бил събуден около 5 сутринта от експлозии и последвалия хаос.

"Първите дни бяха толкова страшни. Нямахме стабилен или постоянен източник на новини. Беше просто хаотично. Седиш си там и не разбираш какво се случва. Дали руските войски вече са тук или не? Когато чуеш тази експлозия и след това видиш ракети и ракетни атаки. Беше наистина ужасно чувство. Осъзнаваш, че животът ти и всичко, което си постигнал, не означава нищо."

Дни преди инвазията през 2022 г., Гераскевич държеше плакат, докато се състезаваше на Олимпийските игри в Пекин, на който пишеше: "Няма война в Украйна." Скоро след това той настояваше ръководните органи да забранят Русия. Това е послание, което той все още подчертава, малко повече от седмица преди началото на Зимните параолимпийски игри в Милано Кортина.

Това ще бъдат първите игри, на които руски спортисти ще могат да се състезават под собствения си флаг и химн от Сочи 2014. Решението, взето от Международния параолимпийски комитет миналия септември, очевидно го ужасява.

"Това е голяма грешка", казва той. "Павел Рожков, ръководител на Руския параолимпийски комитет, заяви, че има 300 руски параолимпийски спортисти, които са били бивши войници в тази пълномащабна война в Украйна. Така че може да имаме ситуация, в която бивши войници се състезават в Италия под собствения си флаг. По принцип те са убивали украинци на фронтовата линия, а сега ще ги убиват като инструмент за пропаганда."

Но какво трябва да се направи?

"В момент, когато имаме толкова много жертви, това е просто толкова погрешно нещо. Така че вярвам, че международната общност трябва да създаде коалиция и да бойкотира Игрите, ако руските и беларуските спортисти могат да се състезават."

Преди Герасевич да бъде отстранен от Игрите, той бе напълно решен да постъпи правилно. Но с предимството на ретроспекцията, съжалява ли за нещо?

"Разбира се, тъжен съм, че не можах да се състезавам. Бях в най-добрата форма в живота си. Но не можех да предам тези спортисти. Ако го бях направил, щях да съжалявам цял живот. И вярвам, че целият свят разбира, че това беше несправедлива дисквалификация. Мисля, че постъпих правилно. Нямам никакви съжаления."

Герасевич иска да сподели още едно мъдро послание: най-важни са простите неща, а не парите или медалите.

"Войната е чудесно напомняне за това, което наистина има значение. Понякога в съвременния свят на социалните медии хората се стремят към грешните неща. Скъпи коли. Луксозен живот. Нещата, които наистина нямат значение. След като войната започна, най-щастливото нещо беше просто да видиш приятелите си в добро здраве, да се прегръщаш и да знаеш, че членовете на семейството ти са добре." Той прави пауза. "Това е наистина важното, а не материалните неща."