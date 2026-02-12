Украинецът, носещ каска със снимки на загинали във войната, е аут от Олимпиадата

Украинският състезател по скелетон (дисциплина, в която спортистът се спуска по леден улей легнал по корем, с главата напред, върху малка шейна) Владислав Хераскевич беше отстранен от Зимните олимпийски игри, след като отказа да се откаже от т.нар. "каска на паметта" в чест на загиналите във войната в Украйна.

Решението беше обявено от Международния олимпийски комитет (МОК) в последния момент - само 21 минути преди първия манш на мъжкото състезание в Кортина в четвъртък, след като разговорите на финалната права между президента на МОК Кърсти Ковънтри и Хераскевич не доведоха до пробив.

В кратко изявление МОК съобщи, че е отнел акредитацията на Хераскевич заради "отказа му да спазва Насоките на МОК за изразяване на спортистите", пише Тhe Guardian.

"След като му беше дадена една последна възможност, пилотът по скелетон Владислав Хераскевич от Украйна няма да може да стартира състезанието си тази сутрин на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026. Решението последва отказа му да спазва Насоките на МОК за изразяване на спортистите. То беше взето от журито на Международната федерация по бобслей и скелетон на основание, че каската, която той възнамеряваше да носи, не отговаря на правилата. Затова МОК, за съжаление, реши да отнеме акредитацията му за Игрите Милано - Кортина 2026", се казва в изявлението.

Хераскевич беше смятан за претендент за медал, но отнемането на акредитацията означава, че трябва да напусне Олимпиадата незабавно и няма да има право да се върне в олимпийското село.

След дисквалификацията Хераскевич заяви пред репортери на трасето: "Трудно е да го кажа или да го опиша с думи. Празнота."

Той потвърди, че ще обжалва пред Спортния арбитражен съд, но при вече започнало състезание шансът за успех изглежда минимален.

Решението веднага беше атакувано от британската олимпийска шампионка в скелетон Лизи Ярнолд, която заяви, че МОК дължи извинение на Хераскевич.

"Наистина е доста шокиращо. Много хора от общността на шейните веднага се свързаха. Има шок и объркване. Реакцията към нещо, което беше акт на почит и невероятно емоционално важно за него… доста съм шокирана. Мисля, че МОК му дължи извинение. Мисля, че това беше грешно решение. Той беше претендент за медал в това състезание. Феноменален атлет е", категорична е тя, цитирана от The Guardian.

Съгласно член 50 от Олимпийската харта политическите послания са забранени по време на състезание. Украинската делегация обаче настояваше през цялата седмица, че каската - с 24 изображения на спортисти и деца, убити след руската инвазия - не нарушава правилата, защото е жест на възпоменание.

Този аргумент в крайна сметка не беше приет, въпреки многобройните срещи с МОК. От Комитета твърдят, че Хераскевич е отказал всякакъв компромис, включително предложението да носи черна лента на ръката.

"Въпреки многобройните обменени позиции и срещи на живо между МОК и г-н Хераскевич - последната от тях тази сутрин с президента на МОК Кърсти Ковънтри - той не прие никаква форма на компромис", се казва в изявлението на МОК.

Ковънтри говори пред медиите след срещата, със сълзи на очи.

"Не беше предвидено да съм тук, но реших, че е наистина важно да дойда и да говоря с него лице в лице. Никой, особено аз, не спори с посланието - то е силно послание, послание на възпоменание и памет. Предизвикателството беше да намерим решение за полето на състезанието. За съжаление не успяхме да намерим това решение. Наистина исках да го видя да се състезава. Беше емоционална сутрин", каза тя.

По-рано в четвъртък Хераскевич отправи последен призив към МОК да му позволи да стартира с каската: "Никога не съм искал скандал с МОК и не аз го създадох. МОК го създаде с тълкуването си на правилата, което мнозина възприемат като дискриминационно. Макар този скандал да направи възможно да се говори на висок глас за украинските спортисти, които са били убити, в същото време самият факт на скандала отклонява огромно количество внимание от състезанията и от спортистите, които участват в тях. Затова предлагам да сложим край на скандала. Моля: 1. Вдигнете забраната за използване на "Каската на паметта". 2. Извинете се за натиска, който беше упражнен върху мен през последните няколко дни. 3. В знак на солидарност с украинския спорт предоставете електрогенератори за украинските спортни съоръжения, които страдат от ежедневни обстрели."