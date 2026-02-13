Художникът, изрисувал забранената украинска каска на Игрите: Това е акт на героизъм

Художникът, който нарисува противоречивата каска, заради която украинският скелетонист Владислав Гераскевич беше отстранен от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, заяви, че отказът на състезателя да спре да носи каската е "голям акт на героизъм“.

Художничката Ирина Проц старателно е изрисувала върху каската на Гераскевич портрети на над 20 украински спортисти и треньори, убити откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през 2022 г. Каската привлече международно внимание, след като МОК заяви, че нарушава правилата, забраняващи политически послания. Настояването на Гераскевич да я носи въпреки това му донесе забрана.

"Той можеше да откаже, можеше да каже: "Добре, ще нося друга каска и ще се боря за медал“, каза 52-годишната Проц пред Associated Press в дома си в Киев и добавя, че с отказа си, Гераскевич отстоява истината, а за това се изисква голям героизъм.

Идеята за дизайна на каската е хрумнала на Гераскевич, а баща му, дългогодишен приятел на Проц, я помолил да я нарисува.

"Трябваше да се направи и трябваше да се завърши навреме. Това бяха спортисти, които можеха да стоят там на Олимпийските игри, но вече не са тук", споделя художничката.

Проектът бележи рязко отклонение от обичайната работа на Протс: тоскански пейзажи, които редовно се излагат в малка галерия в италианския град Монтепулчано.

Тя пътува до Италия няколко пъти годишно и казва, че тези посещения са оформили убеждението ѝ, че много европейци остават зле информирани за реалностите на войната в Украйна.

"Разбирам, че когато войната е някъде далеч, хората свикват с нея. Те имат свой собствен живот, но ние се борим всеки ден. Борим се, за да оцелеем", казва още Проц.

Работейки по снимки на загиналите спортисти и треньори, Проц каза, че емоционалната тежест на задачата е била незабавна.

"Това е болка за нашата страна. Заради факта, че загубихме олимпийски шампиони, по същество, и треньори, които отглеждаха това поколение олимпийски шампиони", споделя артистът.

Проц все пак вярва, че историите на спортистите, изобразени на шлема, заслужават да бъдат известни в световен мащаб, особено след като международните спортни събития продължават, докато войната все още е в ход.

"Олимпийските игри би трябвало да символизират мира. Но днес ми е трудно да разбера как има празнуване, химни, танци и песни, докато живеем под сирени за въздушна тревога и бомби", споделя жената.

Въпреки постоянните руски въздушни атаки срещу столицата на Украйна, Проц каза, че ще продължи да рисува.

"Продължавам да рисувам красота и природа. Това е форма на съпротива на душата ми – вярвам, че мирът ще се върне и че птиците отново ще пеят по полетата, а не сирените", споделя художничката.