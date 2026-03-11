Андрей Палитка поема ръководството на JTI България

Андрей Палитка поема поста на управител на JTI България. Той наследява Мáртон Патаки, който продължава професионалния си път с ново назначение в рамките на JTI.

Андрей Палитка има над 16 години професионален опит в JTI, към която се присъединява през 2010 г. в Беларус. В рамките на кариерата си в компанията заема редица ръководни позиции в областта на търговията и управлението на местни дружества. През 2015 г. поема ръководството на търговската функция в Беларус, а през 2017 г. застава начело на JTI в Азербайджан. От 2022 до края на 2025 г. успешно ръководи търговската функция на компанията в Русия.

Андрей Палитка има бакалавърска степен по инженерство от Беларуския политехнически университет.

„Впечатлен съм от екипа и постигнатото от JTI България. Ще работим заедно, за да продължим развитието на компанията и да надграждаме успехите ѝ. Ще се стремим да продължим растежа си на българския пазар и да участваме в диалога със заинтересованите страни в полза на добрата бизнес среда, както и по темата за борбата срещу търговията с незаконни тютюневи продукти, в която България и българските институции имат впечатляващи постижения“ , коментира Андрей Палитка.

JTI България продължава да се развива устойчиво на местния пазар, като инвестира както в своя екип и работна среда, така и в дългосрочни инициативи в подкрепа на общностите, включително националната програма за достъп до вода „Капка по капка“.