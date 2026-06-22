IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 133

Шаман от Гана щял да прокълне Хари Кейн

Той се надява така африканския тим да спечели мача утре

22.06.2026 | 18:53 ч. 7
Шаман от Гана щял да прокълне Хари Кейн

Шаман от Гана плаши Хари Кейн с проклятие преди мача на Световното през 2026 г.

Шаманът от Гана Нана Кваку Бонсам заяви, че ще прокълне нападателя на националния отбор на Англия Хари Кейн, за да помогне на африканския тим в мача от втория кръг на груповата фаза на световното утре от 23 ч.

Свързани статии

"Работя по въпроса с Кейн. Вече съм показвал на какво съм способен, така че знам какво трябва да направя, за да го спра. Много съм известен с предсказанията си. Не му пожелавам сериозна контузия. Това, което ще направя, ще бъде напълно достатъчно, за да го спра в мача срещу моята страна. Ще си свърша работата, за да донеса полза на Гана", заяви традиционният жрец, който действа в Гана като посредник между света на духовете, божествата и хората.

Нана нарича себе си "единствения автентичен човек на Африка". Твърди се, че сред неговите таланти и умения са духовното изцеление, защитата, напътствието и ритуалите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Шаман Гана Англия Световно по футбол Хари Кейн проклятие
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem