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Мондиал 2026: Иранците са старците на световното

Най-младият им футболист срещу Белгия бе на 27 години

22.06.2026 | 08:09 ч. Обновена: 22.06.2026 | 08:09 ч. 11
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Иран извади най-стария титулярен състав в историята на Световните първенства.

Това стана в мача от Група G срещу Белгия във втория кръг но мондиала снощи, съобщи телеграм каналът Opta Sports. 
Мачът завърши наравно 0:0.

Средната възраст на иранските играчи, които започнаха играта, бе точно 32 години и 181 дни. 

Най-младият футболист в състава на Иран бе нападателят на руския "Ростов" Мохамад Мохеби, който е на 27 години.

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