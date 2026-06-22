Мондиал 2026: Иранците са старците на световното

Иран извади най-стария титулярен състав в историята на Световните първенства.

Това стана в мача от Група G срещу Белгия във втория кръг но мондиала снощи, съобщи телеграм каналът Opta Sports.

Мачът завърши наравно 0:0.

Средната възраст на иранските играчи, които започнаха играта, бе точно 32 години и 181 дни.

Най-младият футболист в състава на Иран бе нападателят на руския "Ростов" Мохамад Мохеби, който е на 27 години.