Дудова проговори за самоубийството на Жанет Немет: Излива се много помия, не сме се карали!

Звездата на България в борбата Биляна Дудова коментира самоубийството на един от най-близките й хора - Жанет Немет, с която са били съквартирантки в стаята на 11-тия етаж в комплекс "Диана" в столицата.

Припомняме, че унгарската състезателка, която беше републиканска шампионка на България при най-тежките, се самоуби, скачайки от 11-ия етаж в "Дианабад" на 23-и юни (вторник).

"Това е истинска трагедия и ужас. Особено за мен, защото Жанет беше най-близкият човек в живота ми. Както и аз за нея. Заедно се борихме с абсолютно всичко - с проблемите, с всичко, всичко, всичко… Съсипана съм и не ми се говори, но се чувствам длъжна да защитя нея и паметта й. Както и себе си. Защото се спекулира много грозно с един трагичен случай. Излива се много помия. За първи път ще кажа какво се случи и защо се случи", коментира тя пред колегите от arenasport.bg.

Дудова отрече двете да са се карали в нощта преди трагедията

"Последната вечер дори не спах в апартамента, в който живеем. През деня също имах неща за вършене. Пишат, че е имало конфликти, но аз не бях там вечерта преди вчерашния ден. От 6 години живеем и тренираме заедно. Нормално е за такъв период да сме имали скарвания, но никога не е било нещо сериозно. Никога не сме имали кавги, а точно обратното - постоянно се подкрепяхме взаимно. На 20 юни в Плевен тя спечели първа международна среща след толкова години. Аз също спечелих. Бяхме много щастливи. Как може да пишат такива глупости? Има коментари дори как била упоена, била пияна. Тя не обичаше да пие. Наркотици никога, цигари никога. Дори хапчета не пиеше. Едва я карах поне витамини да пие. Жанет беше спокоен и добър човек. Всички в България я обичаха и ще я обичаме винаги. Шокирана съм, това е огромна трагедия. Не знам защо го направи. Никога не е казвала нещо подобно. Беше твърдо против това да отнемеш живота си, беше я страх дори да си го помисли. Не знам какво е било в главата й в този момент. "

Състезателката обаче признава, че в последната една година нещо тормозило Немет.

"В последната една година виждах, че нещо я тормози, но тя дори на мен не споделяше какво точно. Много пъти съм я питала, но не казваше. Тя беше с мен на всички състезания, подкрепяше ме. Болеше я да гледа отстрани и да не се състезава. Това й тежеше най-много. Трябваше да чака шеста година, за да се състезава. Но тя никога не се оплакваше. Шок за нас беше и, че един ден ни се обадиха да ни кажат, че ни освобождават от русенския клуб. Голям стрес, тя беше по-притеснителна от мен и това я съсипа. Успокоявах я всеки ден. Че ще се преборим и с това, че ще намерим друг клуб. Повтарях й, че всичко ще се оправи. Споделяше ми, че се чувства съвсем сама, ако не съм аз. Тогава не знаехме какво ще се случи с живота ни, къде ще живеем, как ще се издържаме. А искахме само да се състезаваме и да печелим медали."

Документите на Немет се бавили цели пет години. В крайна сметка през март тази година тя получила българско гражданство и дори отказала на предложение да се състезава за Унгария.

Относно твърденията, че "Жанет в последните дни, че на турнира в Бургас е говорила със Станка Златева, която й казала да забрави, че ще се състезава за България, след като е отишла в ЦСКА", Дудува коментира:

"Като цяло и двете имахме притеснения какво ще бъде отношението към нас от страна на Федерацията, след като вече сме в ЦСКА. Знаем добре, че БФ Борба има конфликти с клуба. Имахме притеснения, но не мога да кажа какво точно са си говорили Златева и Жанет, защото не ми е споделяла това. По тази тема не сме говорили. Но е факт, че нямахме окончателен отговор от Федерацията дали тя ще се бори за България. Това я притесняваше. Остава по-малко от половин година до следващия последен срок и тя просто искаше да знае, че този път всичко ще е наред и чакането ще свърши, че всичко е готово. Унгария ще има нов треньор на отбора и наскоро отново я търсиха с предложение да се състезава за родината си. Даже и мен викаха, да помагам там, да се състезавам, след това да бъдем треньори. След всичко, което се случи, психиката й не издържа. Напрежението беше голямо с години."

През последните дни нямало индикации, че Жанет е взела подобно крайно решение.

"Мозъкът й в този момент за мен не е работил, била е преуморена психически от всичко, което се случи. Тя не искаше да ходи в залата да тренира, ако не съм с нея. Това в последно време. Не искаше да говори, да споделя, да си излее душата. Толкова много пъти я питах какво има и какво я тормози. Никога дори не съм си помисляла, че може да направи това нещо. Тя се притесняваше и за мен, не само за нея. Ние си знаехме всяка болка и всяка рана. Непрекъснато бяхме заедно. Болеше я и за мен – че също нямам подкрепа, треньори, отбор, нищо. Единственият лъч надежда беше ЦСКА. За нашето бъдеще в спорта. Много пъти сме били на косъм да се откажем."

Дудова отбеляза, че е важно е всеки спортист да има психолог.

"Влезеш ли в порочния кръг, трудно се излиза от него. Ако не споделяш. До последно и казвах, че ще се справим с всички проблеми, че ще се преборим заедно. Много ми е тежко. Говорих сега с майка й, с баща й. И на тях не е казала абсолютно нищо. Казвала им е, че всичко е наред с нея."