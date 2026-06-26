BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 56

Над 1600 участници от 49 държави се събират край Варна за XX Международен лагер по бойни изкуства

Кулминацията на бойната седмица ще бъде на 11 юли с международната професионална галавечер

26.06.2026 | 16:16 ч. Обновена: 27.06.2026 | 16:02 ч. 3
SENSHI

SENSHI

Повече от 1600 състезатели, треньори, съдии и инструктори от 49 държави ще се съберат от 5 до 12 юли 2026 г. край Варна за юбилейното XX издание на Международния летен лагер по бойни изкуства. Тази година събитието отбелязва две десетилетия успешно международно сътрудничество и развитие на бойните спортове.

В продължение на осем дни Варна ще се превърне в световен център на бойните изкуства, като събере представители на различни школи и държави за обучение, състезания и обмен на опит. Участниците в лагера ще преминат през интензивна програма от ежедневни тренировки по карате киокушин и кикбокс, специализирани занимания по иайдо и съдийски семинари, насочени към повишаване на професионалната квалификация и спортното майсторство.
Юбилейното издание на международния лагер ще предложи и поредица от престижни международни събития.

На 7 юли ще се проведе Световната купа „Варна“ по карате киокушин за юноши и кадети, която ще събере едни от най-перспективните млади състезатели в света.

На 9 и 10 юли вниманието ще бъде насочено към третото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 в спортната зала на курортен комплекс Камчия с 48 участници в 8 теглови категории. Квалификационните срещи са предвидени за 9 юли, а полуфиналите и финалите на световната купа ще определят шампионите ден по-късно.

Кулминацията на бойната седмица ще бъде на 11 юли с международната професионална галавечер SENSHI 32 Grand Prix. На плажната арена в к.к. „Св. Св. Константина и Елена“ във Варна 16 бойци от 13 държави ще се включат в елиминационен турнир до 85 килограма, който ще излъчи новия шампион на SENSHI Grand Prix в дивизията и две супер битки.

Със своето двадесето издание Международният летен лагер по бойни изкуства затвърждава позицията си сред най-мащабните и значими форуми за бойни спортове в света. Седмицата, посветена на бойни спортове, съчетава подготовка на високо ниво, международни турнири и професионални двубои, превръщайки българското Черноморие в притегателен център за бойната общност от всички континенти.
    

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

SENSHI бойни изкуства Варна
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem