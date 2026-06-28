В кадър: "Славия" изпрати в последния им път двете деца, загинали на "Тракия"

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Президентът на Славия Венцеслав Стефанов, ръководството на клуба, играчите от първия отбор и десетки близки и приятели се събраха, за да изпратят за последно малкия Мишо от ДЮШ на "белите" и баща му Иван.

Те бяха сред загиналите при катастрофа на автомагистрала "Тракия" в сряда, при която камион връхлетя в насрещното платно, помитайки мантинелите и се блъсна в лека кола. Още един играч от отбора - Боби, също почина при удара. Треньорът на момчетата Иван Терзийски и съпругата му бяха настанени в ямболската болница.

Изпращането на Мишо и баща му Иван се състоя в обреден дом "Мира" на Централните софийски гробища. Семейството на Боби пожела погребението да се проведе в тесен семеен кръг.