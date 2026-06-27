В неделя изпращат Мишо от "Славия" и баща му, загинали на "Тракия"

Утре, 28 юни в София ще се състои поклонението пред 9-годишния Мишо от детската школа на ФК "Славия" и баща му Иван, които загинаха при катастрофата на автомагистрала “Тракия" на 24 юни. Информацията е от ФК “Славия” във Фейсбук.

Поклонението ще се състои от 10 до 12 часа в ритуална зала на Денонощен траурен комплекс “Мира", срещу входа на Централните софийски гробища. Опелото и погребението ще бъдат от 13 часа. По желание на семейството му, погребението на Боби - другото дете, загинало при катастрофата, ще се проведе в тесен семеен кръг.

"Всеки, който желае да отдаде последна почит и да изпрати малкия Мишо и Иван в последния им път, е добре дошъл. По желание на семейството, погребението на Боби ще се проведе в тесен семеен кръг. Поклон пред паметта на Боби, Мишо и Иван. Завинаги част от голямото семейство на "Славия", пишат още от футболния клуб в публикацията си.

Тежката катастрофа

В сряда стана тежка катастрофа в района на с. Зимница на автомагистрала “Тракия". Камион, пътувал в посока София, минава през мантинелите и се удря в насрещно движещ се автомобил в посока Бургас.

На място загинаха двете деца от детската школа на "Славия" - 9-годишните Мишо и Боби, както и бащата на едното от тях. Треньорът Иван Терзийски, пострадал при инцидента бе изписан от болница, а приятелката му остава с опасност за живота.

Шофьорът на товарния автомобил Енчо Динев има 20 глоби за нарушения на пътя, като всички са платени.

"Левски" и ЦСКА ще изиграят по едно полувреме срещу "белите" в благотворителен мач на 22 юли. Парите ще отидат за лечение на пострадалите и помощ на семействата на загиналите деца.