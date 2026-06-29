Турчин ще свири на "Левски" в първия кръг за Шампионската лига

УЕФА изпраща млад съдия за втората среща от първия квалификационен кръг на Шампионската лига между българския шампион Левски (София) и босненския Борац (Баня Лука), стана ясно от решението на централата.

Това е 28-годишният Огузхан Чакър, като ще му помагат само негови сънародници. На страничните линии за засадите ще следят Абдула Йозкара и Берсан Дуран, а четвърти съдия е Батухан Колак. Отговорниците за системата за видеопомощ (ВАР) са главен ВАР-съдия Онур Йозютопрак, а асистент-ВАР-съдия е Еркан Енгин.

Огузхан Чакър е международен съдия едва от миналата година, като за първи път ще ръководи мач в Шампионска лига за мъже. През отминалата кампания има мачове в квалификациите на Лигата на конференциите, както и три срещи в младежката Шампионска лига.

Огузхан Чакър е от град Балъкесир и се смята за бъдещето на турското съдийство, като през миналата година му беше поверено дербито Фенербахче – Бешикташ (1:2) в груповата фаза на турнира за Купата на страната.

Прави впечатление, че не се колебае, когато трябва да показва картони и да отсъжда дузпи. През миналата година е ръководил общо 38 мача във всички турнири, в които е показал 150 жълти картона и 4 червени, два от които втори натрупан жълт. Също така е ал 15 дузпи, от които 8 в 19-те мача в турската Суперлига.

Втората среща между двата тима е на 14-и юли от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“, а седмица преди това двата отбора на 7-и юли ще си дадат първо съперничество в Баня Лука. Любопитното е, че за първия мач все още няма официално назначение, както и за още пет срещи от този етап на Шампионската лига.