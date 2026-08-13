Удължаването на лиценза за “Лукойл“ гарантира горива на поносими цени

От Бургас министърът на икономиката Александър Пулев каза, е удължаването на британския лиценз за дружествата от групата на "Лукойл“ в България гарантира непрекъсваемостта на работата на рафинерията. По този начин се предотвратява и риск от шоково поскъпване на цените на горивата на дребно.

"Нашите партньори от Великобритания удължиха генералния лиценз, което позволява на рафинерията да продължава да работи“, каза Пулев и добави, че удължаването не е само административна процедура.

“Без него рафинерията е щяла да изпита финансови и оперативни затруднения, които е можело да доведат до увеличения и шоково поскъпване на цените на горивата на дребно”, каза още министърът на икономиката.

Пулев посочи, че българското правителство е работило за предотвратяване на срив и дефицит на пазара на горива и за ограничаване на поскъпването за потребителите.

Той припомни, че решението на Конституционния съд, с което измененията от 2025 г. в т.нар. закон "Лукойл“ са обявени за противоконституционни, е влязло в сила на 4 август. По думите му непосредствено след това е съществувал риск рафинерията да не отговаря на санкционните изисквания и режими, което е можело да доведе до затварянето ѝ и до срив в снабдяването с горива.

Този риск, каза Пулев, е бил предотвратен чрез синхрон между Министерския съвет и народните представители в парламента. По думите му удължаването на британския лиценз е постигнато благодарение на диалога и взаимодействието между правителството и особения търговски управител, както и на подкрепата на стратегическите партньори на България.

"Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз“, каза вицепремиерът.

Пулев уточни, че удължаването на британския лиценз до края на октомври е свързано със започване на преговори за подновяване на лиценза с американските партньори на България.

"Идеята е оттук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни, паралелни преговорни процеси“, каза той. Пулев посочи, че целта е да бъдат синхронизирани сроковете на дерогациите и лицензите между България, Великобритания и САЩ.

България е в постоянен диалог с партньорите си и че всяка седмица се обсъждат проблемите и належащите въпроси, за да няма изненади. Министърът посочи още, че в рамките на няколко дни е било необходимо да се стабилизира рафинерията и да се подсигури финансовото и оперативното състояние на дейността, за да има горива и бензиностанциите да работят.