ПСЖ спечели за втора поредна година Суперкупата на Европа

"Пари Сен Жермен" спечели за втора поредна година Суперкупата на Европа, след като победи с 2:1 "Астън Вила" в Залцбург.

Единствените тимове, печелили два пъти поред Суперкупата преди това, бяха "Милан", "Реал" (Мадрид) и Аякс.

Парижани се наложиха над носителя на трофея от Лига Европа с голове на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. Точен за Вила бе 17-годишната сензация Брайън Маджо, който дебютира в официален мач.

ПСЖ поведе в 20-ата минута. След добра атака на Дуе изведе вляво Кварацхелия, а грузинецът, който вкара 19 гола и добави 11 асистенции миналия сезон, вкара топката под гредата за 1:0.

Брайън Маджо пропусна две чисти положения с удари с глава, които не бяха точни. После уцели гредата след хубава атака, за да стигне все пак до гола в 45-ата минута. 17-годишният нападател засече центриране на Джон Макгин и прати топката под гредата.

Точно когато изглеждаше, че "Астън Вила" доминира, ПСЖ вкара втори гол.

Мати Кеш се забави и покри засадата, а Дезире Дуе пое топката на фланга и я прати в далечния ъгъл. Страничният съдия вдигна флаг, но ВАР зачете попадението.

До края на двубоя и двата отбора пропуснаха добри ситуации, но ПСЖ издържа и спечели поредния си европейски трофей. За Луис Енрике това е 6-о европейско отличие като треньор.

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