След отпадането на Бундестима: Ако те елиминира Парагвай, вече не си отбор от световна класа

Селекционерът на германския национален отбор Юлиан Нагелсман заяви, че няма намерение да подава оставка след шокиращото отпадане на Бундестима от Парагвай на Мондиал 2026.

Германците загубиха след изпълнение на дузпи, като това е първият случай в историята, в който Германия отстъпва в наказателни удари на световно първенство. Решаващият пропуск бе на Йонатан Та, който прати топката високо над вратата.

Въпреки разочарованието Нагелсман, чийто договор е до Европейското първенство през 2028 г., даде ясно да се разбере, че не смята да се оттегля.

"Аз не съм човек, който бяга от отговорност. Искам да продължа, но във футбола не всичко зависи от мен. Ако Германският футболен съюз ме иска, ще подготвя отбора за Европейското първенство и Лигата на нациите. Ако федерацията не желае да остана, просто трябва да ми го каже", заяви Нагелсман пред ZDF.

Той призна, че елиминирането от Парагвай е тежък удар за германския футбол.

"Ако те елиминира Парагвай, значи вече не си отбор от световна класа. Мисля, че нямахме късмет, но и не направихме достатъчно, за да спечелим. Не обвинявам играчите си - те дадоха всичко от себе си. В крайна сметка обаче не играхме достатъчно добре, за да победим съперника", допълни той, цитиран от France 24.

Специалистът изрази и недоволството си от отменения гол на Йонатан Та в продълженията заради нарушение на Валдемар Антон срещу вратаря Орландо Хил.

"Това не беше фаул. Фактът, че този гол беше отменен, е просто подигравка", категоричен бе Нагелсман.

След отпадането бъдещето на 38-годишния специалист неизбежно ще бъде поставено под сериозно напрежение, а в Германия отново се появиха спекулации, че бившият мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп може да поеме националния отбор.

Клоп обаче отказа да коментира подобна възможност.

"Разбирам защо името ми се споменава, но това не е моментът да говорим за подобни неща, особено с мен", заяви той.

Полузащитникът Надием Амири също призна, че загубата е изключително болезнена, но изрази увереност в бъдещето на отбора.

"Разполагаме с много млади и качествени футболисти. В момента обаче не е време да мислим за бъдещето. Краят на този мач беше шокиращ и е много трудно да намеря правилните думи", каза Амири, който реализира една от дузпите за Германия.

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