Първата сензация: Парагвай изхвърли Германия от Мондиал 2026

Парагвай сътвори първата сензация на Мондиал 2026 като изхвърли триктратния световен шампион Германия от Мондиал 2026. Южноамериканците спечелиха с 4:3 след изпълнение на дузпи, редовното време и продълженията завършиха при 1:1.

Хулио Енсисо откри резултата за парагвайците в края на първата част, Кай Хаверц изравни за Бундестима в началото на второто полувреме. При дузпите вратарят на Парагвай Орландо Хил спаси ударите на Кай Хаверц и Ник Волтемаде, а Йонатан Та стреля над гредата. Мануел Нойер направи всичко възможно и спаси дузпата на Балбуена от съперника, но не успя да компенсира всички пропуски на съотборниците си.

Така Парагвай ще играе на осминафиналите на турнира, където очаква победителя от двубоя между Франция и Швеция, а Германия отпадна още в първия мач при преките елиминации, след като в последните два турнира не успяваше да преодолее даже груповата фаза, предаде БТА.

Селекционерът на националния тим на Германия Юлиан Нагелсман отговори на критиките в родината си, като най-после пусна в титулярния състав нападателя на Щутгарт Дениз Ундав, който бе голмайстор на отбора до този момент в първенството с 3 попадения. Той замени Джамал Мусиала в стартовия състав.

Първият удар към една от двете врати бе за Парагвай, като Хуниор Алонсо стреля с глава след корнер, но ударът му не затрудни вратаря Мануел Нойер.

В следващите минути тимът на Германия владееше инициативата в мача и държеше топката, но без да изостря играта. Тимът стигна до блокиран удар на Кай Хаверц и пресечено остро центриране на Флориан Вирц.

В 42-рата минута Парагвай направи една от редките си контраатаки, при която Мигел Алмирон подаде в коридор към Матиас Галарса отдясно, последният центрира мигновено и непокрития футболист на Страсбург Хулио Енсисо с глава откри резултата за южноамериканците - 0:1.

На почивката Нагелсман смени Феликс Нмеча с Леон Горецка, като очевидно търсеше по-агресивна игра от Бундестима.

Първото положение след почивката отново бе за Парагвай, като голмайсторът Енсисо излезе на чисто положение, но Нойер скъси максимално ъгъла и парира удара му с крак.

В 54-ата минута германският тим изравни. Вирц центрира отляво, а Кай Хаверц с глава фино продължи топката към далечния ъгъл на вратата на съперника и я прати точно в долния ъгъл - 1:1.

Голът даде стимул на отбора на Нагелсман, който можеше да направи пълен обрат, но шут на резервата Горецка от чиста позиция бе блокиран.

Веднага след това голмайсторът на Парагвай Енсисо се контузи и не може да продължи мача, като бе заменен от Маурисио.

Малко по-късно Густаво Кабайеро от парагвайците се озова в добра ситуация и стреля точно с глава, но топката отиде право в ръцете на вратаря Нойер.

В 77-ата минута резервата на Парагвай Кабайеро се измъкна сам срещу вратата на съперника, но бе маркирана засада. В ответната атака Вирц центрира, Хаверц стреля с глава, а вратарят на южноамериканците Орландо Хил парира.

В последните минути на редовното и добавеното време германците се опитваха да центрират от всяка позиция, но уморената защита на Парагвай се справи с високите топки.

Така се стигна за първи път до продължения в третия мач от преките елиминации на турнира. Още преди да стартира играта за трети път Густаво Веласкес замени Мигел Алмирон.

В началото на първото продължение бяха блокирани удари на Волтемаде и Кимих.

В 102-рата минута при центриране на Браун от корнер Йонатан Та на задна греда с глава заби мощно топката в мрежата зад вратаря Хил. Попадението обаче бе отменено след намеса на системата за видео повторения в помощ на съдията, след като бе преценено, че Валдемар Антон от германците е попречил на движението на вратаря на съперника и бе отсъдено нарушение в атака.

Във второто продължение играта стана съвсем нервна, което доведе и до жълт картон за Мусиала за преднамерено грубо нарушение в краката на Галарса. Веднага след това парагваецът си върна на съперника си и последва нов картон. Официални предупреждения получиха и селекционерите на двата тима - Юлиан Нагелсман и Густаво Афонсо.

В 119-ата минута Валдемар Антон стреля с глава отблизо право в ръцете на вратаря Хил.

При дузпите Орландо Хил изби първата дузпа на Кай Хаверц за Германия, докато Маурисио стреля остро в левия ъгъл на Нойер и Парагвай поведе. Йозуа Кимих прати топката в обратния ъгъл на вратаря и отбеляза първо попадение за германците при наказателните удари. Капитанът на Парагвай Гомес бе хладнокръвен за 2:1.

Джамал Мусиала стреля силно в десния ъгъл и въпреки че Хил пипна топката, нямаше как да я избие - 2:2. Галарса вкара технично за 3:2 за южноамериканците, като прати опитния вратар в обратния ъгъл.

При дузпа номер 4 Хил направи нова спасяване срещу Ник Волтемаде. Антонио Санабрия имаше шанс да реши всичко за Парагвай, но стреля встрани от вратата. Флориан Амири вкара за 3:3 за Германия. Нойер спаси последната дузпа на Фабиан Балбуена, като се разтегна максимално. Така Парагвай изпусна две възможности да спечели мача, но ги пропусна.

След това Йонатан Та стреля над вратата. Хосе Канале вкара победната дузпа за 4:3 и прати сензационно Парагвай на осминафиналите.