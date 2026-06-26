Мондиал 2026: Лежерна Германия даде победа на Еквадор

Лежерна Германия загуби от Еквадор 1:2 в мач от група Е на Мондиал 2026. Така южноамериканците намериха път към елиминациите.

Срещата в Ню Йорк започна вихрено, след като отборът на Германия поведе с гол на Лерой Сане още във 2-ата минута. Асистенцията бе на Флориан Вирц, който се пребори за топката и намери в отлична позиция своя съотборник. Само седем минути по-късно Нелсон Ангуло изравни резултата, след като напредна през центъра и отпра плътен удар, а топката премина покрай Мануел Нойер и спря в мрежата.

Второто полувреме започна с

отсъждане на дузпа за германците секунди след подновяването на играта.

ВАР обаче се намеси и подсказа на съдията Тори Пенсо за евентуално нарушение на Сане срещу Педро Вите малко по-рано. Арбитърът от САЩ прецени, че е имало фаул и отмени наказателния удар.

Развръзката настъпи в 77-ата минута, когато Гонсало Плата матира германците, след като засече топката от няколко метра във вратата пазена от Нойер. До ситуацията се стигна след изпълнение на корнер, а Кристиан Родригес отклони кълбото към своя съотборник. В добавеното време на двубоя Дениз Ундав пропусна отличен шанс да изравни резултата.

Селекционерът на националния отбор по футбол на Германия

Юлиан Нагелсман посочи прекалено многото импровизации от играчите му,

като основната причина за загубата от Еквадор.

"Трябваше след бързия гол и добрия ни старт в мача да играем доста по-събрано – анализира специалистът. – Не трябваше толкова често да сменяме позиции и да сме толкова хаотични. Прекалихме с импровизациите. Просто трябваше да бъде по-търпеливи и да запазим структурата на разположение на играчите. И ако в добавка към това, прекалено често губим топката, в един момент идват проблемите, както и стана“.

Германия събра 6 точки и завърши на първо място в крайното класиране на групата. Втори завърши Код Д’Ивоар също с 6, докато на трето място остава Еквадор с 4. Кюрасао е последен с 1 точка.