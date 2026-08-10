Славия победи с класическото 3:0 Ботев Враца

Славия постигна първия си успех от началото на сезона в Първа лига, след като се наложи с 3:0 като гост на Ботев Враца в двубой от четвъртия кръг.

Първото полувреме не предложи попадения, въпреки че домакините имаха възможност да създадат напрежение пред вратата на Славия. В 17-ата минута след разбъркване в наказателното поле няколко опита за изстрел на врачани бяха блокирани. Малко след изтичането на половин час игра Умаро Балде отправи удар от далечна дистанция, но Марин Орлинов се справи без затруднения.

Ботев Враца започна по-активно след почивката и в началните минути Преслав Боруков получи добра възможност, но Иван Андонов спаси удара му.

Славия обаче първи стигна до гол. В 56-ата минута Емил Стоев центрира от левия фланг, а Роберто Райчев бе точен с глава и даде преднина на столичния тим.

Ситуацията за домакините се усложни допълнително в 70-ата минута. Иван Горанов получи втори жълт картон и бе отстранен от игра след нарушение срещу Роберто Райчев. В същата ситуация вратарят на Ботев Марин Орлинов получи травма и бе принудително заменен от Любомир Василев.

Численото предимство помогна на Славия да реши мача. В 82-рата минута Владимир Николов намери Васил Казълджиев в наказателното поле. Младият футболист премина покрай влезлия като резерва Василев и реализира на празна врата за 2:0.

В добавеното време Казълджиев оформи крайния резултат и записа второто си попадение в срещата. Той преодоля Антоан Стоянов и Владислав Найденов, след което изпрати топката във вратата на Ботев за крайното 3:0. / БГБЕС