Шампионска лига: Левски остави интригата за Атина - 0:0 с АЕК

В уникално шоу пред 39 000 зрители на стадион "Васил Левски" Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0:0 в първи плейофен мач за попълване на основната фаза на Шампионската лига по футбол.

Ремито пред пълните трибуни на националния стадион "Васил Левски" означава, че двубоят между българския и гръцкия шампион ще бъде решен след една седмица в южната съседка.

Първото полувреме започна равностойно и Левски пропусна едно положение с далечен удар на Евертон Бала, а гостите отговориха с първия си шанс в 20-ата минута. Звездата на отбора Лука Йович получи подаване в наказателното поле и стреля моментално от въздуха, а топката се удари в горната част на напречната греда на Светослав Вуцов и излезе в аут.

След половин час игра АЕК отново бе близо до гол. След центриране на далечна греда Лука Йович не успя да засече топката на чиста позиция, а секунди по-късно Светослав Вуцов сгреши и му я върна при изпълнение на аут. Сърбинът обаче стреля над напречната греда от дъгата.

Левски създаде най-доброто си положение в 38-та минута. Армстронг Око-Флекс бе блокиран в наказателното поле след контраатака, а удар на Евертон Бала бе избит от защитата. Топката попадна на крака на Мехди Мубарик и той отправи първия точен удар, който обаче бе уловен от Томас Стракоша.

Второто полувреме започна с два точни удара за Майкон и Кристиан Димитров, отразени от Стракоша, а играта продължаваше да бъде динамична и се пренасяше бързо в двете половини. Чисти положения обаче нямаше и двата отбора запазиха равенството до самия край. Реваншът е точно след седем дни в Атина, отново от 22:00 часа българско време.

Левски - АЕК Атина - 0:0

стадион: "Васил Левски", София

главен съдия: Глен Нюберг, Швеция

ЛЕВСКИ: Светослав Вуцов, Алдаир (89-Хевертон), Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Майкон (89-Стивън Стоянчов), Сержиньо, Мехди Мубарик, Алекс Сентейес, Армстронг Око-Флекс (67-Хуан Переа), Евертон Бала (79-Мазир Сула) и Рейналдо (79-Рейналдо).

АЕК: Томас Стракоша, Лазарос Рота, Харолд Мукуди, Филипе Релвас, Ставрос Пилиос, Ловро Майер (58-Петрос Манталос), Каан Кайринен, Ръзван Марин, Абубакари Койта (82-Олександър Зубков), Лука Йович (58-Барнабас Варга) и Зини (82-Мият Гачинович).