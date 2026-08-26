Юсейн Болт поиска ръката на любимата жена на 40-ия си рожден ден

Сватбени камбани съвсем скоро ще зазвънят за Юсейн Болт и Каси Бенет.

8-кратният носител на олимпийско злато, който навърши 40 години на 21 август, зададе най-важния въпрос на дългогодишната си приятелка по време на празненството за рождения си ден в Кингстън, Ямайка.

Снимки от предложението, публикувани в местния вестник Jamaica Observer и споделени в Instagram, показват Болт в бежов кариран костюм, паднал на едно коляно с микрофон пред щастливата Бенет, която носи златна рокля със сребърни детайли.

На друга снимка, публикувана от изданието, се вижда емоционалната Бенет, която прегръща годеника си, докато той се усмихва, обгърнал бъдещата си съпруга след заветното „Да“. Според вестника, Болт е направил предложението за брак пред семействата и приятелите на двойката.

Отделна снимка от Jamaica Observer показва по-близък план на годежния пръстен на Каси, който изглежда съдържа диамант с форма на круша, сгушен между няколко други диаманти, които са поставени върху халката. Според местното издание, пръстенът е 5-каратов.

Преди празненството за рождения ден на Болт, което се е превърнало и в щастливо предложение за брак, Бенет сподели няколко снимки в профила си в Instagram, за да поздрави дългогодишния си приятел за юбилея му. Тя също така публикува и видео, на което двамата се целуват, возят се на лодка и вървят през летище заедно с децата си.

„Честит 40-и рожден ден на моя човек“, написа Бенет в поста. „Моята любов, моят дом, моето завинаги. Ти си невероятен баща и истинския център на нашия малък свят“.

„Твоето наследство е неповторимо, но мъжът зад него винаги ще е това, което ме прави най-горда. Толкова съм благодарна за този забавен живот, който сътворихме с теб. Обичам те безкрайно, скъпи“, добави бъдещата булка.

Цялата статия четете на Тialoto.bg