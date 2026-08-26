Капри дънките се завръщат

Вече усещаме, че краят на лятото се задава и след време ще посрещнем есента. Но има още няколко седмици, в които да се насладим като за последно на летния сезон.

И за тях виждаме поредна нова модна тенденция, която е навсякъде. Завръщат се дънковите панталони капри, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Просто всички дами залагат на тях сега! Това е поредната носталгична тенденция, която ни завладява. Дънките капри бяха модерни в началото на века, като до 2009 г. - 2010 г. също бяха навсякъде. И както много други трендове от този период, и те правят своето завръщане.

Става дума за дънки, идеални за лятото и преходните периоди - те са по-дълги от късите дънкови панталонки, но и не прекалено дълги, все още държат прохладно. Стигат до коляното, малко над него или малко под него.

И се комбинират перфектно с всичко - широки тениски, тениски на банди и такива с анимационни герои, сладки потничета, кроп топове, ризи, туники, корсети, топове без презрамки и ръкави, елегантни блузки с бродерии и къдрави елементи, блейзъри, суичери и т.н. Точно това ги прави подходящи за редица случаи и събития - за офис, училище, лежерна разходка в парка, пикник, плаж, кино, кафе, ресторант, парти, работно събитие и т.н.

Отиват си и с всякакви обувки - чехли, джапанки тип прашка, сандали, пантофки, кецове, маратонки, платненки, мокасини, високи токчета и т.н.

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