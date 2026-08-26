Канада обяви ответни мита върху вноса на американски стоки на стойност 27,6 млрд. канадски долара (19,94 млрд. щатски долара) в отговор на новите мита, наложени от Вашингтон, както и представи финансови мерки в подкрепа на канадските компании и работници, засегнати от ескалиращата търговска война със САЩ, предаде Ройтерс.

Ответните мита ще влязат в сила на 8 септември и ще обхванат 700 вида стоки, които се внасят от САЩ, с налози от 15 на сто, 25 на сто и 50 на сто, се посочва в комюнике на канадското правителство.

Що се отнася до финансовата подкрепа за засегнатите работници и отрасли, Канада обяви пакет от 7,5 млрд. канадски долара с нови и разширени мерки, включително подкрепа за малките и средни предприятия, финансиране за осигуряване на парични потоци на компаниите и помощ за служители, които биха могли да бъдат изложени на риск заради новите мита.

От събота влязоха в сила новите мита от 50 на сто, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху канадски внос за 20 млрд. долара, след като търговските преговори между двете страни се провалиха, пише БТА.

„Нашите ответни мита в същия размер, както и пакетът от мерки за подкрепа на стойност няколко милиарда долара, ще защитят работниците, фермерите, семействата и бизнеса", заяви днес канадският финансов министър Франсоа-Филип Шампан по време на пресконференция в Отава.

Новите мита са определени така, че въздействието им върху канадските потребители и бизнеса да бъде минимално, но въпреки това биха могли да засегнат САЩ, заяви представител на правителството.

Митата от 50 на сто обхващат някои важни сектори като стоманата, алуминия, мебелите и облеклото. Мита от 25 на сто ще бъдат наложени върху сиренето, домакинските уреди и някои морски продукти, а налозите от 15 на сто ще засегнат електрониката и инструментите, добави представителят.