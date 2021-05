“ Фитнес и натоварване - кога тялото ви казва, че има нужда от почивка?”

Go hard or go home, нали? Това изречение може да се види в почти всеки фитнес и се натяква от почти всеки фитнес треньор. Изморителната тренировка често се свързва с мигновени резултати и много хора се стремят към нея. Според повечето от нас, липсата на въздух, болките в краката и ръцете и нежеланието да станем от земята са признаци на успешна сесия и сме сигурни, че сме изгорили допълнителните калории.

Но както са казали старите хора, „много хубаво не е на хубаво“. Това важи и за вашата рутинна тренировка, като границата между здравословно натоварване и претоварване е много тънка. Именно затова трябва да внимавате за нея и да се стремите да не я прекрачвате, тъй като това може да навреди не само на резултатите, но и на цялостното ви здраве.

Претоварването започва да се наблюдава, когато намалее ефективността от упражненията, защото тренирате твърде много и не се възстановявате достатъчно. „Тренировките стресират тялото и разграждат мускулите. Резултатите всъщност започват по време на възстановяването, когато тялото ни се успокоява и започва да изгражда мускулна маса“, казва Рейчъл Косгроув. Така че, ако не оставяте време на тялото ви да си почине, няма да видите резултатите, към които се целите.

Д-р Стейси Симс обяснява, че тренировките предизвикват повишаване нивото на хормоните като кортизол и адреналин, което стресира тялото ни. Докато тази реакция е напълно нормална, тя не трябва да се повтаря твърде често, което налага и почивки между дните на фитнес.

Ето няколко признака, че се претоварвате от трениране

1. Нямате мотивация за нищо

Може би това е основният признак, че се натоварвате твърде много. Според Симс, тогава започвате да изпитвате страх от движението, защото може да предизвикате непоносима болка в ставите или мускулите си. Освен това мотивацията ви за следваща тренировка рязко спада и започвате да ходите на фитнес по задължение.

Треньорите смятат, че когато това се случи, трябва да починете известно време, докато не почувствате отново зараждаща се мотивация. Тренировките трябва да бъдат забавни и да ви носят удоволствие, а не да се превръщат в наказание.

2. Достигнали сте плато или ставате по-слаби

Ако смятате, че сте дали всичко от себе си и дори още малко, но не виждате резултати, това може да е знак, че се претоварвате. Проверете дали можете да вдигнете по-тежки тежести или пък дали можете да ускорите темпото на бягащата пътечка. Ако не сте се подобрили в нито едно отношение спрямо първите седмици във фитнеса, трябва да си починете. Оставете тялото ви да се възстанови, за да започне да гори калориите, които искате.

Източник: Tialoto.bg