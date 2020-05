Австралийците оплакват любимата си Holden, GM я ликвидира

След повече от век на пазара General Motors реши да ликвидира любимата на всички австралийски семейства марка – Holden. Макар марката да не придобива световна популярност и често хората в Европа да се чудят, чия е тази чудата емблема, в родната Австралия колите на Holden са изключително обичани. Не е изненадващо, че когато General Motors обяви решението си, в стараната избухна масово недоволство.

Ала примирили се с факта, собствениците на Holden се обединиха във Facebook и започнаха да разказват любимите си спомени с австралийския автомобил.

Holden е колата, която за първи път откарва поколения новородени за първи път у дома.

Holden е колата, която поколения тийнейджъри карат за първи път, независимо дали с книжка или без.

Holden е колата, която напомня за дълги семейни почивки през лятото.

Макар да не е добре позната по света, все пак Holden успява да продаде значително количество автомобили в чужди държави. Така се ражда и форума Unusual Holdens in Unusual Places (Необичайни Holden-и на на необичайни места).

Holden е основана през 1856 г. в Аделаида от английския емигрант Джеймс Холдън. Първоначално компанията се занимава само с ремонт на каросерии, преди да премине към изработването на първата масова австралийска кола през 1908 година. General Motors купуват компанията през 1931 година.

През 70-те Holden се превръща в най-любимата марка на сърфистите, създавайки Holden Sandman – ван, достатъчно широк да събира не само сърфовете им, но и легло, ако е нужно да си починат след дълъг ден на плажа.

В Twitter своето разочарование от закриването на Holden изрази австралийският политик Питър Калил. Заедно със снимка на своя жълт Holden Torana, той написа: "Разстроих се, когато разбрах, че Holden повече няма да правят коли. Сега, когато GM окончателно слогижа край на марката съм съсипан. Баща ми имаше подобна Torana, Даде ми да я карам през 1990 година. Тогава вече беше навъртяла 525 хил. километра, но вървеше като вятъра. Обичах тази кола. Почивай в мир, Holden.”

I was upset when Holden stopped making cars in Australia. Now that GM has announced the end of Holden I am devastated. My Dad had a Torana similar to this one and he gave it to me in 1990. It had already done 525,000 km but still went like the wind. I loved that Car. RIP Holden. pic.twitter.com/jElfKOzxNp — Peter Khalil MP (@PeterKhalilMP) February 17, 2020

В отговор на поста на Калил, много хора публикуваха снимки на своите коли.

"Разбирам те, Питър. Моята първа кола бе EJ Holden Panelvan“, пише Лаклан Ходжсън към снимка на своя, също жълт, Holden.

I hear you Peter. My first car was an awesome EJ Holden Panelvan. #RIPHolden pic.twitter.com/pOh4rk2n5m — Lachlan Hodgson (@LachlanHodgson) February 17, 2020

По-късно през 70-те марката пуска и първия си семеен автомобил Commodore – най-популярният модел на Holden. “Футбол, месни пайове, кенгурута и колите на Holden”, гласи неговата реклама.

"Прибрах съпругата си и новороденото си дете от болницата с Holden 5.0L VK Calais. Мога да кажа, че Holden бе голяма част от живота ми. Това е тъжен ден“, пише в Twitter друг потребител – Крис Рийд.

My first car was a Holden HJ ute.

I picked up my wife & newborn 1st child from hospital in my Holden 5.0L VK Calais.

And I currently drive a VF Holden Ute.

It’s fair to say Holden has been a big part of my life.

It’s a sad day!#ripholden — ⚓️ Chris Read ⚓️ (@Ready1976) February 17, 2020

"Бях откарана от болницата вкъщи от Holden Commodore. Колата издържа години, преди да бъде открадната“, споделя друг потребител.

"Ето ме и мен като дете на семейният 1963 EH Holden. Имахме толкова много страхотни спомени в тази кола. Двама възрастни, шест деца, едно пърдящо куче и много дълги пътешествия“, пише Жак Бонер.

Holden е първата кола, която ентусиаст от Мелбърн кара и... успява да блъсне. Лео и неговите четирима приятели решават да пропуснат училище и да се повозят в колата с меко казано перфектен двигател преди да удари пощенска кутия, дърво и почти да отнесе жена, излязла на пазар.

First car I ever drove, 15 years old, 4 mates wagging school, a cold 308 that died when I floored it, until it didn't, RIP letterbox, small tree, lady walking's shopping, we drove home at about 5 mph, dad thought my bro brother dinged the bonnet. Holden Brougham HG#RIPHolden pic.twitter.com/bsM2cCaZ8r — 💧 Makin' a Mess #ARRF 🇦🇺 (@leo_cadle) February 17, 2020

Ала днес, спадащите продажби и повишаващите се разходи, сложиха край на пътешествието на Holden, а семействата в Австралия продължават да оплакват загубата.