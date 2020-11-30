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И Пламен Константинов е положителен за COVID-19

"Локомотив" (Новосибирск) ще бъде воден от Петър Шоповза за кратко
30 ное 2020 23:15, Анисия Иванова
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И Пламен Константинов е положителен за COVID-19
Снимка: БГНЕС

Пламен Константинов, който е начело на волейболния "Локомотив" (Новосибирск), е дал положителен тест за Ковид-19, съобщават медиите в Русия, цитирани от Bulgaria ON AIR.

Българският старши треньор вече е под карантина и не пътува за Тренто (Италия) за мачовете от Шампионската лига по волейбол на Локомотив срещу домакина Трентино, германския Фридрихсхафен и чешкия Карловарско.

В двубоите между 1 и 3 декември Локомотив ще бъде воден от българина Петър Шопов, който е асистент на Константинов. Пламен Константинов не води Локомотив Новосибирск в срещата от руския шампионат срещу Нижни Новгород на 27 ноември.

По публикацията работи: Анисия Иванова

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