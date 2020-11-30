И Пламен Константинов е положителен за COVID-19

Пламен Константинов, който е начело на волейболния "Локомотив" (Новосибирск), е дал положителен тест за Ковид-19, съобщават медиите в Русия, цитирани от Bulgaria ON AIR.

Българският старши треньор вече е под карантина и не пътува за Тренто (Италия) за мачовете от Шампионската лига по волейбол на Локомотив срещу домакина Трентино, германския Фридрихсхафен и чешкия Карловарско.

В двубоите между 1 и 3 декември Локомотив ще бъде воден от българина Петър Шопов, който е асистент на Константинов. Пламен Константинов не води Локомотив Новосибирск в срещата от руския шампионат срещу Нижни Новгород на 27 ноември.