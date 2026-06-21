Търпението на европейските лидери към България сякаш се изчерпва

"Отдавна не ми се бяха потили ръцете толкова, когато ми задават въпроси мои колеги, включително и такива, които са на ръководни позиции в европейските институции, наистина ли висшето държавно ръководство в България покровителства петролни магнати, дали наистина покровителства църковни служители, за които и в детската градина децата знаят, че са служители на тайните служби."

Това заяви в ефира на NOVA евродепутатът от ГЕРБ-СДС Андрей Новаков по повод начина, по който в Европа се възприемат заявките на българското правителство за евентуално вето върху предстоящия пакет санкции срещу Русия.

По думите му все по-трудно става да се обяснява поведението на България пред европейските партньори. "Започвам да се чудя какво да обясняваме. Търпението на европейските лидери сякаш се изчерпва. Ако с Фицо и с Орбан са били по-търпеливи, изчаквали са, към момента си мисля, че България няма да има този комфорт. Институциите там вече намират много сходни модели на поведение между България и Унгария от преди време", коментира Новаков.

"Не можеш да говориш едно, а да правиш друго"

Според евродепутата темата не е свързана с християнството, а с двойственото поведение в европейската политика.

"Тук никой не говори за християнство. Много е сложно да я играеш тази игра и тя е много къса тогава, когато говориш едно, а правиш друго. Няма как да казваш, че пътят на България е към Европа, даваш си сметка колко зависим си и икономиката ти колко ориентирана е към износа, 8 от 10 евро, които се инвестират в България идват от Европейския съюз и да им казваш, че ще си отстояваш позицията. Колко време ще продължи това? То е хубаво, но когато е за нещо смислено", посочи той.

Новаков допусна, че в първите седмици на управление може да има изкушение да се правят популярни ходове, които вдигат рейтинга, но подчерта, че Европейският съюз не функционира по този начин.

"Може би и аз на това място щях да съм изкушен първите седмици да правя нещо, което е популярно и ще ти вдигне рейтинга, обаче ЕС просто не функционира така. Предстои да видим какви наистина ще са действията - дали тази заявка за налагане на вето ще се стане действителен вот", каза евродепутатът.

Оттеглянето на Делян Добрев

Андрей Новаков коментира и решението на Делян Добрев да се оттегли от парламентарната група на ГЕРБ. По думите му това са естествени и житейски процеси.

"За всяко начало си има и край. На всичкото отгоре той остава в ГЕРБ, не е напуснал партията", посочи Новаков.

Според него решението на Добрев не бива да се обвързва с мандати. "Напротив, това показва, че той не е бил в партията, защото има мандат, защото е бил депутат или министър, а защото е имал нещо да даде. Видях какво каза той, дал е максимума от себе си, дошло е време да започне нещо ново и продължава да бъде един от нас", заяви евродепутатът.

По думите му в партията тече обновление, при което влизат млади хора, без това да влиза в противоречие с по-утвърдените фигури, които остават. Попитан дали самият той остава в ГЕРБ, Новаков отговори, че "няма повод да мисли нищо различно".

За кандидатурата на Андрей Гюров

Новаков коментира и информацията, че Андрей Гюров ще бъде издигнат за президент от инициативен комитет на предстоящия вот за държавен глава през есента.

Според евродепутата могат да се намерят и по-добри кандидати.

"Това да познаваш един човек за две седмици като премиер или в друго му качество, не означава задължително, че ще бъде добър президент", каза той.

Компенсации при закъснял полет

Евродепутатът говори и за компенсациите при закъснели полети. По думите му новото е, че пътниците най-после ще могат по-лесно да се възползват от правата си.

"Новото е, че най-после хората могат да се възползват от компенсациите при закъснял полет. 11% от всички, които имат право на обезщетение, са го получили. Това, което направих е, че оттук насетне авиокомпанията е длъжна да се свърже с потърпевшия пътник, тя да му каже как да си получи парите, тя да му изпрати информация и почти автоматично да му изплати средствата. Това означава, че може най-после да се възползваш от правата си", обясни Новаков.

Той уточни, че при закъснение след третия час на пътниците се дължи обезщетение.

"На първата минута след третия час на закъснение на полета ви се дължи обезщетение. Ако закъснее час и половина първо имате вода, напитки, храна и след третия час имате право на обезщетение, хотел, настаняване и нов полет", добави той.

По думите му с подкрепата на целия Европейски парламент е постигнато още едно важно решение - възрастен, който лети с дете до 14 години, да може да пътува и да бъде настаняван безплатно до него.