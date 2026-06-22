Трима затворници убиха осъден за смъртта на дете във Великобритания (ВИДЕО)

Трима затворници във Великобритания, убили друг лишен от свобода в килията му, като му нанесли над 25 прободни рани, никога няма да излязат от затвора.

Марк Фелоуз, на 45 години, Дейвид Тейлър, на 64 години, и 57-годишният Лий Нюъл бяха признати за виновни за убийството на Кайл Беван в HMP Wakefield на 4 ноември. Тримата използвали самоделни оръжия, включително едно, направено от метална част от задната страна на телевизор.

Фелоуз и Нюъл вече излежавали доживотни присъди без право на освобождаване за предишни убийства. В Leeds Crown Court съдия Мора Макгоуън им наложи "нови и отделни" доживотни присъди за убийството на Беван, пише ВВС. Тейлър също получи доживотна присъда без право на освобождаване за убийството на Кайл- в допълнение към престъпленията, за които вече е бил в ареста по това време.

Беван, на 33 години, излежавал доживотна присъда с минимален срок от 28 години за убийството на 2-годишната дъщеря на партньорката си в Пембрукшър през 2020 година.

Пет минути в килията

В съда стана ясно, че около 17:30 ч. Фелоуз, Тейлър и Нюъл били заснети от камери за видеонаблюдение как последвали Беван в килията му и го "притиснали" вътре.

По-малко от 5 минути по-късно тримата излезли от килията в настроение, което прокуратурата описа като "доволни, че работата е свършена".

След нападението те сложили Беван в леглото му така, че да изглежда сякаш спи. Така смъртта му останала незабелязана до следващата сутрин.

Съдия Макгоуън посочи, че по-късно същата вечер Фелоуз бил видян два пъти близо до килията на Беван, вероятно за да провери дали е мъртъв.

"Избрахте го за своя мишена, защото беше осъден за убийството на дете", каза съдията. "Действайки заедно, вие го ранихте повече от 25 пъти. Няколко от тези рани бяха фатални", допълни тя.

Поздравления, след като се върнали

Съдия Макгоуън заяви още, че след убийството в крилото на затвора, където били настанени мъжете, имало "поздравления".

"Фелоуз се опита да се отърве от окървавените си панталони. И тримата имахте кръв по обувките си. Всички вие сте убивали и преди", каза тя.

На кадри от видеонаблюдението тримата са заснети преди и след нападението в HMP Wakefield.

Миналото на тримата убийци

В съда беше припомнено, че Нюъл за първи път влиза в затвора за убийство през 1989 г., след като удушава своя съседка на около 50 години, защото тя отказала да му даде пари.

През 2013 г. той получава доживотна присъда без право на освобождаване за убийството на друг затворник, който също бил осъден за убийство на дете. Тогава Нюъл оставил удушения затворник в леглото му - обстоятелство, което според съда има "смразяваща прилика" със смъртта на Беван.

Фелоуз е осъден за две гангстерски убийства и през 2019 г. получава доживотна присъда без право на освобождаване.

Той застрелва 55-годишния Пол Маси, известна фигура от криминалния свят, с автомат Uzi пред дома му в Солфорд през 2015 година. Три години по-късно убива и 53-годишния Джон Кинсела от Ливърпул, описван като "посредник" в престъпния свят.

Тейлър, който наскоро бил преместен в HMP Wakefield, също беше осъден в петък за убийството на 24-годишната Алиша Апостолоф-Боярин - уязвима жена, с която бил във връзка. Апостолоф-Боярин е обявена за изчезнала от семейството си през февруари 2022 година. Тялото ѝ никога не е намерено.

Докато е в ареста и очаква процес за убийството ѝ, Тейлър казал на полицията, че има нова информация за местонахождението ѝ. Детектив-констабъл Дарън Братби го посетил в HMP Frankland в Дърам. По време на срещата в стая за интервюта в затвора Тейлър взел самоделно оръжие и намушкал полицая в гърдите, като "на косъм пропуснал сърцето му" и му причинил сериозни наранявания. По-късно служителят се възстановил напълно физически.

Съдията осъди Тейлър на доживотен затвор с минимален срок от 20 години за убийството на Апостолоф-Боярин и му наложи 30 години затвор за опита за убийство на полицая.

"Предумишлена и брутална атака"

Главен инспектор Джеймс Ентуисъл, старши разследващ по случая, описа убийството на Беван като "предумишлена брутална атака", извършена вътре в затвор от трима дългосрочно лишени от свобода.

"Действията на Фелоуз, Тейлър и Нюъл показаха пълно незачитане на човешкия живот и на правилата, създадени, за да пазят хората в ареста", заяви той. "По своята същност затворите са създадени, за да лишават извършителите на престъпления от свобода, но те също трябва да бъдат места, защитени от незаконно насилие", допълни Ентуисъл.

Смъртта на Беван идва по-малко от месец след друго фатално нападение в същия затвор - убийството на канселирания фронтмен на Lostprophets Иън Уоткинс. В седмиците преди смъртта на Беван в HMP Wakefield е имало още две тежки нападения.