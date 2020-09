ISRC кодът - дигиталното ЕГН на песните, без което не може

Родните музикална гилдия вече може да регистрира ISRC код за своите аудио записи и видео, и така да влезе с шут в дигиталното бъдеще. Какво представлява ISRC, ще си докарате ли зъбобол, докато попълвате документацията за него, и защо при евентуален втори сценарий със затваряне на клубовете този код може да се окаже един от най-надеждните източници на приходи за артистите? Попитахме официалния доставчик на ISRC за страната ни - Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП).

"Регистрацията на ISRC е безплатна и се случва само с няколко клика. Този код отваря допълнителни възможности за присъствие на нови пазари чрез потенциала на дигиталното използване, което става все по-важно и доходоносно за индустрията в световен план и у нас. За сведение, през 2019 г приходите от стрийминг в България са нараснали с цели 65% спрямо предходната. А през миналата година стриймингът за първи път донесе над 50% от глобалните приходи на музикалната индустрия, които достигнаха като обща сума впечатляващите 20.2 млрд. долара", казва изпълнителния директор на БАМП Ина Килева.

ISRC на практика е като дигитално ЕГН за всеки запис – поставен веднъж, този код не се променя и го съпътства в различните негови бизнес проявления. Това е условие записите да бъдат качени на дигиталните платформи. Чрез ISRC те присъстват в отчетите на дигиталните дистрибутори, на радио-и телевизионните организации и интернет медиите. Кодът улеснява работата и на дружествата за колективно управление на права, като гарантира прозрачното, точно и бързо разпределение на получените възнаграждения от различните ползватели на музика в България и по света. Дигиталният живот на записите е тяхното бъдеще, а без ISRC дигитализацията на българската музика е мисия невъзможна. Така че, като регистрира свой продуцентски ISRC-код, всеки български продуцент инвестира в бъдещето на своя репертоар.

"Когато концертният живот се качи на трупчета и нямаш възможност да работиш по обичайния начин, това е сред малкото полезни ходове за самопродуциращите се артисти за увеличение шансовете за приход. Хората си останаха вкъщи и скочи онлайн потреблението на музика, започнаха да се случват и стрийминг концерти, което беше и една от малкото добри новини за гилдията въобще", смята Любо Киров.

"Въпреки, че се занимавам професионално с музика вече от около 30 години, едва наскоро регистрирах ISRC кодове за цялата продукция на D2, на която съм продуцент. Става елементарно, без бюрократщина. Поради COVID-19, и след него, качественото дигитално съдържание ще заема все по-важна част от приходите на музикантите и все по-голям сегмент от потреблението на тяхната музика“, коментира Митко Кърнев.

"Музиката не може да се види и пипне. Тя може само да се усети. Музиката не признава границите на държавите и от векове лети, където пожелае. Може да се каже, че в този смисъл е предтеча на интернет. Именно за това и ние с Момчил, а и с Нети, решихме да използваме тези кодове. Това е най-бързият път нашия труд и вдъхновение да стигне до всяка точка на земята. Очевидно това е бъдещето", казва и Дони.

Сред артистите, регистрирали ISRC до момента, са още Маргарита Хранова, Рут Колева и Поли Генова, чиито сингъл How We End Up е част от глобалния каталог на Warner Music, наскоро проби в ефира на MTV и се представя добре в платформи като iTunes в Чили.