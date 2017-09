Официално: Роджър Уотърс на 4 май в "Арена Армеец"

Легендарният Роджър Уотърс се завръща в Европа през 2018 година с новото си турне "Us + Them", в което ще представи, както най-великите хитове на Pink Floyd, така и нови песни.

Българската публика също ще има възможността да види отново Роджър. Концертът му е следващата година на 4 май, петък, от 20:00 часа в зала "Арена Армеец", съобщиха организаторите от София Мюзик Ентърпрайсис.

В сетлиста на шоуто са включени хитове от най-великите албуми на Pink Floyd: Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of the Moon, както и песни от новия му албум Is This the Life We Really Want?, който беше посрещнат изключително позитивно от критиците.

"Тръгваме на път с ново шоу. То е комбинация от творби от дългогодишната ми кариера, от годините с Pink Floyd и някои нови песни. Вероятно 80% от песните ще са стари и 20% ще бъдат нови, но всички са обединени под обща тема. Шоуто ще бъде неповторимо, обещавам ви. Ще бъде грандиозно и спиращо дъха, както всички до сега", заяви Уотърс.

Това е първото европейско турне на музиканта след The Wall Live (2010-2013), което беше напълно разпродадено и видяно от над 4 милиона фенове в света на 219 концерта.

Билетите за концерта на Роджър Уотърс ще бъдат на цени от 70 до 180 лева и могат да бъдат закупени в мрежите на Тикетпро и Ивентим, както и онлайн на www.ticketpro.bg и www.eventim.bg.

Продажбата им стартира на 28 септември, четвъртък, от 11:00 часа.