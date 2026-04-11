Аукционите в подем, българите се интересуват от произведения на изкуството

Подем в българския арт пазар. По последни данни има рекордни продажби, достигащи 825 хиляди евро. Засиленият интерес към изкуството насочва вниманието към аукционите - събития, които съчетават инвестиция, емоция и културна стойност.

"Аукционът е изкуство. Не само самото изкуство, но и аукционните предмети, които предлагаме, превръщат събитието в много емоционално преживяване. Освен че е изключително интригуващо както за клиентите, така и за продавачите, то е интересно и за всеки, който е или тепърва ще бъде заинтересован от арт пазара", коментира зам.-мениджърът на аукционна къща Александра Мицева.

В съботното издание на "България сутрин" тя подчерта, че аукционите обикновено започват от ниски начални цени, за да се стимулира активно участие и по-дълго наддаване. На практика ограничение в цената няма, а стойността се определя изцяло от интереса на участниците.

Оценка на произведенията

Мицева обясни, че това е и причината всичко да е максимално публично. Всеки е добре дошъл на аукцион, като не е казано, че задължително трябва да се купи нещо.

"Разбира се, може да бъдете изкушени да закупите някое произведение, но всеки е добре дошъл да гледа аукциона на живо. Той също така се излъчва и на живо в нашия уебсайт", каза още Мицева пред Bulgaria ON AIR.

Оценката на произведението е важен елемент - тя се базира основно на автора, значимостта на конкретната творба в неговото развитие и популярността ѝ. Допълнително значение имат историята на произведението, участията в изложби и наличието на документирана автентичност.

Контрол и процес на наддаване

Темата за оригиналността също беше засегната. Представителят на аукционната къща обясни, че всяко произведение преминава през сериозна експертна проверка, включваща изкуствоведи, реставратори и специалисти по конкретния автор. Макар опити за злоупотреби да съществуват, контролът е строг и всичко се документира чрез договори.

По отношение на самото наддаване Мицева описа класическата процедура - цената се обявява няколко пъти, като между второто и третото обявяване често се включват нови участници.

Именно в този момент напрежението е най-голямо. Стъпките на наддаване обикновено са около 10% от текущата цена и се определят от водещия на търга.

