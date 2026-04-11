Мъж от Девня е издирван, с параноидна шизофрения е

Кметът на община Девня Свилен Шитов съобщи, че Димитър Енев Димитров (Митко Димитров) - на 29 години, е в неизвестност от над 48 часа. Кметът допълва, че изчезналият страда от параноидна шизофрения и има реална опасност за неговото здраве и безопасност.

Семейството на момчето апелира за съдействие от всички граждани в района и околностите.

Последно е забелязан в района на град Девня.

Според близките му младото момче се движи пеша, вероятно се укрива или търси усамотени места. Хора с подобно състояние могат да са дезориентирани, да се страхуват или да избягват контакт, особено ако не приемат медикаменти.

Мъжът не е агресивен, но е възможно да е изплашен.

"Моля всеки, който го е виждал или е забелязал човек със странно или объркано поведение в района, да сигнализира незабавно на телефон 112 или на +359 894 614 979", апелира кметът Шитов, съобщава Bulgaria ON AIR.

"Ако го забележите, не се опитвайте да го задържате насила - просто подайте сигнал и, ако е възможно, го наблюдавайте от разстояние до пристигане на помощ. Нека помогнем - колкото повече хора споделят информацията, толкова по-голям е шансът Митко да бъде открит възможно най-бързо", завършва той.