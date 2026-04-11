Акции в страната срещу купуването на гласове, откриха 12 хил. евро в пояс ВИДЕО

Нова успешна полицейска операция в Търговище срещу купуването на гласове, съобщава БНТ.

След подаден сигнал за организирано купуване на гласове, служители на МВР проведоха незабавни действия. Образувано е досъдебно производство, задържани са двама души, съобщава във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

При извършен обиск на двама мъже, посочени в сигнала, са открити близо 12 хиляди евро, като парите са били укрити в пояс по тялото на единия от задържаните. Намерени са и списъци с имена.

Независимо от опитите на купувачите на гласове да измислят нови методи за извършване на престъпленията си, те няма да успеят да подведат органите на МВР.

Списъци с имена в Разград

Областната дирекция на МВР-Разград съобщава за списъци с имена, срещу които са записани парични суми. Те са иззети при специализирана полицейска акция от търговски обект в разградското село Раковски. По случая е образувана проверка.

В хода на специализираната полицейска операция срещу конвенционалната престъпност и купения вот са образувани още три проверки. В землището на разградското село Стражец са установени 49-годишна жена и 69-годишната ѝ майка да извършват сеч на дърва с бензинов трион.

Незаконно добитите дърва били от вида “цер“ и “мъждрян“. В хода на предприетите издирвателни действия е установен и избягалият от местопроизшествието криминално проявен и осъждан 54-годишен мъж, придружавал жените. По-късно в дома му при последвало претърсване са открити още близо два кубика “цер“ и “акация“ без контролна горска марка и превозен билет.