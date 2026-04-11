Златното момиче Елизабет Паисиева: Художествената гимнастика е като училище

В съботното издание на предаването “България сутрин” гостува златното момиче на художествената гимнастика Елизабет Паисиева. Тя е и дългогодишен национален състезател. Като треньор Елизабет е работила в едни от най-реномираните клубове във Франция и е била главен треньор на националния отбор на Норвегия по художествена гимнастика.

Пътят към художествената гимнастика

Елизабет разказва, че майката ѝ я завела в залата по художествена гимнастика. “Бях много дива като мъничка. Играех с момчетата и имах много енергия. Тя искаше да ме запише на спортни танци, но тогава трябваше да отидем с кавалер и нямаше с кого да направим двойка. Майка ми много обича фигурно пързаляне и художествена гимнастика. Г-жа Илияна Раева беше открила своя клуб и така ме заведе", разказа Паисиева.

В рубриката на Мария Константинова "Златните" гимнастичката сподели, че първата ѝ среща с Раева е била, когато е едва 7-годишна, на Националния стадион "Васил Левски".

"Помня, че ме тестваха за гъвкавост и така започнах. Първият ми треньор - Йорданка Такова - ме пое. Тя се занимаваше с подготвителните групи", каза златното момиче пред Bulgaria ON AIR и призна, че е приемала Такова като своя втора майка.

Уроците извън залата

По думите ѝ Такова я е учила освен на основата на спорта и на това какво е "да сме хора и да бъдем един отбор". Паисиева отбеляза, че като малка е била много гъвкава, но по-бавна и е работила много за бързина и сила.

На въпрос дали има предпочитан уред, Елизабет отговори, че любима ѝ е лентата, защото смята, че е най-красива, въпреки че е най-трудният уред.

Олимпийският опит

Паисиева е била на две Олимпиади - в Атина и в Пекин. Според нея Олимпиадите нямат нищо общо с другите състезания и няма как да се подготвиш за тях. Паисиева разкри, че не ги отчита като най-добрите си състезания, но ги приема като урок.

"За мен художествената гимнастика е училище за живота", подчерта Елизабет.

Работата като треньор

Тя сподели, че ѝ е интересен процесът на изграждане на отбор, на създаване на композиции. При нея идват деца от различни клубове, но Паисиева заяви, че целта ѝ с Жанина Иванова като треньори на ансамбъла за девойки на България е да постигнат най-доброто представяне.

"Медалът не е основното. Важен е пътят, по който детето върви, за да постигне тези резултати", каза още Паисиева.

