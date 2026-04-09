От утре се въвежда електронната система за преминаване на границите на ЕС

В последните 5 месеца са установени над 600 пътници - заплаха за евросъюза

09.04.2026 | 17:18 ч. Обновена: 09.04.2026 | 17:18 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

От утре европейската система за изцяло електронна проверка на преминаващите през външните граници на ЕС ще бъде въведена напълно, потвърди днес говорител на Европейската комисия, съобщи БТА. Той уточни, че европейските правила предвиждат възможности за гъвкавост и те вероятно ще бъдат приложени в летните месеци.

В последните 5 месеца в системата бяха регистрирани над 45 милиона преминавания през външните граници, издадени бяха над 24 000 отказа за влизане, установени бяха над 600 пътници, определени като заплаха за ЕС, посочи говорителят. По неговите думи всички държави от ЕС са обявили готовност да въведат системата, макар някои от тях да са изпитали временни технически затруднения.

Когато системата работи добре, преминаването се извършва средно за 70 секунди, каза говорителят. По неговите думи в летните месеци се очаква повишен брой пътуващи и затова държавите от ЕС, при необходимост, могат да извършват проверките и по досегашния начин, за да се избегне струпването на опашки. Тези правила за гъвкавост ще може да се прилагат до септември.

Новата система води до повишаване на сигурността на ЕС и това е главната задача, обобщи говорителят. Електронната система на ЕС предвижда от чужденците да бъдат взимани пръстови отпечатъци и да им се правят лицеви снимки при първото прекосяване на границата, както и да отпаднат досегашните паспортни проверки и поставянето на печати в документите за пътуване.

