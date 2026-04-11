Трифонов: Човек от ПП-ДБ ми пожела кол, би съм вампир

Депутат от ПП-ДБ е направил интересно сравнение с лидера на ИТН Слави Трифонов. По думите на лидера на ИТН депутатът е изкоментирал, че той е “като вампир и винаги трябва да проверяваш пулса му за да си сигурен, че вече не диша”.

Засега Трифонов не разкрива самоличността на депутата, но цитира изявлението му.

"Социолозите казват, че партията на Слави няма да влезе в следващия парламент, така че да говорим за тях, е като на умряло куче нож да вадиш... А той - Трифонов, е като вампир. Затова, за да си сигурен, че е умрял, трябва да му забиеш кол в сърцето, след това да му напипаш пулса, за да се убедиш, че със сигурност е мъртъв”, казал представителя на ПП-ДБ.

"Това сигурно е някаква метафора”, казва Трифонов и добавя: “Всъщност от вас зависи дали когато въпросният човек с кóла провери дали имам пулс, изведнъж може да установи, че не просто съм жив, ами съм способен и да му приложа различни вампирски техники, от които може да му стане тъжно и обидно. Не знам дали съм вампир, но съм способен да оцелявам", обясни лидерът на ИТН.