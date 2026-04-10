Орбан: Украйна никога няма да изплати заемите, които ЕС ѝ дава

Брюксел иска милиарди за Украйна

10.04.2026 | 16:15 ч.
Снимка: Reuters

Украйна никога няма да изплати заемите, които получава от Европейския съюз. Това написа унгарският премиер Виктор Орбан в социалните мрежи.

„Брюксел иска милиарди за Украйна. Заеми, които никога няма да бъдат върнати, обезпечени с наши пари. Наистина ли са полудели бюрократите?“, написа Орбан в Х.

Орбан подчерта, че украинският конфликт не е проблем за европейските държави.

И Будапеща няма намерение да допринася нито с оръжия, нито с пари за него. Той заяви, че унгарското правителство ще продължи да гарантира, че нито една копейка от бюджета на страната не отива за режима в Киев.

Отношенията между Унгария и Украйна се влошиха рязко, след като Киев отказа да ремонтира петролопровода „Дружба“. Орбан заяви , че Будапеща ще продължи да блокира отпускането на заем от 90 милиарда евро на Украйна, докато петролопроводът не бъде ремонтиран.

