Аргайл маникюр – какво представлява тази популярна тенденция

В ерата на Instagram, TikTok и Pinterest, визиите за красота могат да се променят от фин блясък до всеобхватна, доминираща фийдовете лудост за нула време. Точно това се случва в момента с ромбовидните нокти, които бързо пренесоха носталгичния си вид в 2026 година. Карираният модел с диаманти добавя шикозен елемент към ежедневните дизайни на нокти, който се усеща свежо за пролетта, особено когато е в сезонни нюанси. Популяризиран някога от икони като Шер Хоровиц, сега той има нова визия в модата и красотата, тъй като интелектуалният стил и вдъхновената от Розовата пантера игрива подготовка завладяват фийдовете ни.

Като се има предвид колко много пресичащи се линии и промени в цветовете се случват в дизайна обаче, не можехме да не се запитаме: Дали ромбовидните нокти са твърде трудни за направа у дома? Според експерти, отговорът е „Не“ – просто трябва да имаме търпение, вдъхновяваща снимка и правилните материали. Разбира се, посещението при професионален маникюрист винаги е по-препоръчително, за да си спестите време и нерви.

А ето и какво представлява тенденцията за аргайл маникюр, която ще е навсякъде тази година.

Относно тенденцията

Сложните маникюри със схеми в аргайл стил изпълват фийда ни във всеки цвят на дъгата – от шикозни неутрални до смели ярки нюанси. Това, което е най-хубавото в тази тенденция, е, че тя е вечна, но същевременно игрива. Черпи вдъхновение както от миналото, така и от актуалната мода. Можете да изберете супер традиционен вариант с неутрални цветове или да си направите модерен вид с неочаквани и забавни цветови комбинации и шарки.

Също така можете да си поиграете с дебелината на линиите в дизайна, за да направите маникюра още по-личен. Аргайл маникюрът е свеж, изискан прочит на карирания дизайн – той придава структура с диамантения си модел, но все пак оставя място за игра. Можете да смесвате и съчетавате цветове, да наслагвате различни дебелини на линиите или дори да включвате текстури и покрития, за да направите визията по ваш уникален вкус. Тази гъвкавост означава, че няма да намерите друг дизайн като вашия.

Като се има предвид колко гъвкав е аргайл дизайнът, той се вписва в повечето естетики. Може да пасне на всеки личен стил, като е красив както семпъл, така и по-завъртян.

Докато ноктите аргайл са подходящи за всеки сезон, маникюристите препоръчват да ги включите в пролетните си визии, тъй като ще можете да експериментирате с много цветове и шарки.

